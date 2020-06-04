ضبط "بكار" و"الهوا" بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المارة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن بنى سويف، اليوم من ضبط عاطلين، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة عن طريق خطفها منهم باستخدام سيارة ملاكى بدائرة مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، قد تلقى عدة بلاغات بتعرض عدد من المواطنين لسرقة هواتفهم المحمولة من قبل مجهولين عن طريق خطفها باستخدام سيارة ملاكي، والذى وجه بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير مباحث المديرية، لضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية التى قادها العميد طارق عيسى رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد النبوى رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف الجديدة شرق النيل، أن وراء وقائع السرقة كلا من : " محمود . م " وشهرته بكار، 25 عاما، مقيم مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، و " محمد . ك " وشهرته الهوا، 36 عام مقيم مدينة بنى سويف.

تم ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة فى وقائع السرقة حيث تبين أنها تخص المتهم الأول، وتحرر المحضر رقم 846 جنح قسم شرطة بنى سويف الجديدة شرق النيل.