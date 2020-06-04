اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط "بكار" و"الهوا" بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المارة فى بنى سويف

الخميس، 04 يونيو 2020 10:20 م
ضبط "بكار" و"الهوا" بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المارة فى بنى سويف كلابشات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن بنى سويف، اليوم من ضبط عاطلين، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة عن طريق خطفها منهم باستخدام سيارة ملاكى بدائرة مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

 

كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، قد تلقى عدة بلاغات بتعرض عدد من المواطنين لسرقة هواتفهم المحمولة من قبل مجهولين عن طريق خطفها باستخدام سيارة ملاكي، والذى وجه بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير مباحث المديرية، لضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتبين من التحريات الأولية التى قادها العميد طارق عيسى رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد النبوى رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف الجديدة شرق النيل، أن وراء وقائع السرقة كلا من : " محمود . م " وشهرته بكار، 25 عاما، مقيم مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، و " محمد . ك " وشهرته الهوا، 36 عام مقيم مدينة بنى سويف.

 

تم ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة فى وقائع السرقة حيث تبين أنها تخص المتهم الأول، وتحرر المحضر رقم 846 جنح قسم شرطة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

 

 


بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

امن بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة