صور.. وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل بالوحدات والمستشفيات بخليج العقبة

جنوب سيناء فايزة مرسال

أجرى الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتورة أمانى الدمرداش مدير الرعاية الأساسية جولات مرورية اليوم على عدد من الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية بمدن دهب ونويبع وكاترين للإطمئنان على سير العمل وانتظامه.

وتفقدا أقسام الاستقبال والطوارئ وكافة الأقسام الداخلية بالوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية بدهب ونويبع وكاترين للتأكد من حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية وتفقد الصيدليات للإطمئنان على توافر الأدوية والأدوية الطارئة والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الإستراتيجى منهم، كما تم الإطمئنان على الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا المستجد ومتابعة نتائج التحاليل للمخالطين .

وشدد رخا على أهمية إتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى والإلتزام بالإجراءات الوقائية لمنع إنتشار العدوى.

كما جرى تفقد بعض الوحدات والمراكز الطبية بقطاع الرعاية الأساسية لمتابعة أخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجديد الشامل بهما .