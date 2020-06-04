اليوم السابع
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صور.. نائب محافظ جنوب سيناء تتابع سير العمل بمستشفى رأس سدر

الخميس، 04 يونيو 2020 09:49 م
صور.. نائب محافظ جنوب سيناء تتابع سير العمل بمستشفى رأس سدر نائب محافظ جنوب سيناء تتابع سير العمل بمستشفى رأس سدر
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أجرت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، جولة بمستشفى رأس سدر ضمن أعمال اللجنة المشكلة طبقاً لتعليمات اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء، للمرور على المستشفيات تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار اليوم، وذلك لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

 

وتابعت نائب المحافظ خلال جولتها التى بدأت تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومسئولى المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتى تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

ووجهت نائب المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية وأثنت على العمل وأشارت أن كلاً منهم مقاتل بدرجة طبيب ولا مكان بينهم لمتخازل أو متقاعس، مؤكدة على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج من هذه الأزمة.

 

وأكدت نائب المحافظ أن هناك تكليفات مشددة من اللواءخالد فودة محافظ جنوب سيناء للمتابعة المستمرة للمستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه للوقوف على الاحتياجات الفعلية، و مدى توفير الإمكانيات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأضافت المهندسة إيناس سمير نائبة المحافظ بأن المحافظة خصصت خطوط ساخنة تم الإعلان عنها من خلال البوابة الإلكترونية للإبلاغ عن أى مشكلة أو شكوى خاصة بفيرس كورونا.

 

كما قام كل من رئيس مدينة طور سيناء والقائم بأعمال رئيس مدينة دهب برئاسة اللجنة المشكله كل فى مدينتة و تم المرور على مخازن الأدوية وكذلك المرور على مخازن المستلزمات الطبية وكذا التأكد من تواجد الاطقم الطبية بالمستشفيات وتبين توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية طبقا لبرتوكول وزارة الصحة والتأكد من تواجد جميع الاطقم الطبية من أطباء وتمريض على رأس العمل وفى حالة تأهب واستعداد لتقديم كافة الخدمات الصحية لكل قاصدى مستشفىات دهب وطور سيناء وجارى مرور اللجان بباقى مستشفيات مدن المحافظة سواء مرضى الكرونا أو الأمراض الأخرى المختلفة.

 

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مستشفى راس سدر

الاطقم الطبية

مخازن الادويه

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جنوب سيناء

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