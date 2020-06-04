صور.. مستشفى صدر إسنا تنهى أول أسبوع سحب مسحات للحالات جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مستشفى صدر إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، انتهاء أعمال سحب مسحات من أصحاب الملفات التى تم تقديمها خلال الأسبوع الجارى، حيث أعلن الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تقرر أن يتم سحب المسحات لأصحاب الملفات التى تم تقديمها خلال الأيام الماضية، وذلك بأن تتوجه الحالات لمقر المستشفى لسحب المسحات لهم.

فيما أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، رصد 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا من بين الحالات التى تم فحصها بالأمس بمستشفى صدر إسنا، منها حالتان ببندر إسنا و2 حالة بقرية أصفون و2 حالة بقرية الحلة وحالة بقرية القرية، وجارى التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصى بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لاتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلى.

وأكد الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه نظراً لعودة الموظفين إلى أعمالهم فى جميع منشآت الصحة، تقرر على الجميع من الأطباء والموظفين بالمواقع الصحية بضرورة ارتداء الماسك وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، وكذلك كافة المواطنين المتوجهين لمقرات الخدمات الصحية ضرورة إرتداء الكمامات لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشدد الدكتور زكريا الحداد، أنه على جميع المتوجهين لأى مقر خدمة صحية لطلب خدمة أو تطعيمات أو أي خدمة، ضرورة الإلتزام بالتعليمات وإرتداء الكمامات، موضحاً أن بعض المواطنين اعترضوا على تسليم الملفات بالإدارة، وذلك لوجود تطعيمات أطفالهم بها وخوفهم على أولادهم من العدوى، لذلك تمت الاستجابة لطلبات الأهالى وقررت الإدارة تسليم الملفات على بوابة مستشفى صدر إسنا فى حدود خمسة عشر ملف يومياً، وتزيد تدريجياً.



تسجيل المسحات للمشتبه بهم بمستشفى صدر إسنا



سحب مسحات المشتبه بهم بمستشفى صدر إسنا