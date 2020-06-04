صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم اليوم الخميس، خروج أكبر عدد تعافي علي مستوي الجمهورية فى يوم واحد والذين بلغ عددهم 28 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة بالمستشفى .

وأضافت مدير مستشفى إسنا للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه تم خروج الـ28 حالة تعافي وسط فرحة وسعادة كبيرة بالمستشفى، حيث كانت من بينهم حالة الولادة القيصرية وطفلها و4 حالات كانوا في العناية المركزة، موجهة الشكر للفريق الطبى بالمستشفى الذين وصفتهم بأبطال من حديد يسطرون أسمائهم بأحرف من نور، فهم حقاً جنود الجيش الأبيض بمستشفي إسنا التخصصي، حكاية أبطال يضحون بأرواحهم من أجل الجميع.

ولدى خروج الحالات عمت الفرحة أرجاء المستشفى إحتفالاً وإبتهاجاً بأكبر عدد تعافي وخروج تشهده مستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية، حيث تقدم المتعافين بالتحية والعرفان لجنود وأبطال الجيش الأبيض بمستشفي إسنا التخصصي بقيادة الدكتورة إلهام محمود، وجميع العاملين بالمستشفى علي الرعاية الصحية والدعم النفسي لجميع المرضي بلا إستثناء.

وكان قد تلقى مستشفى إسنا للحجر الصحى، خطاب شكر من السفارة الأمريكية بالقاهرة بقيادة السفير الأمريكى جوناثان كوهين، ووجهت السفارة فى خطابها الشكر إلى الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحى وجميع العاملين بالمستشفى، على حسن رعايتهم الطبية للسائحين الأمريكان خلال فترة تلقيهم العلاج من فيروس كورونا، ونص خطاب السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى على ما يلى:- (بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أود أن أشكركم وموظفيكم على رعايتهم الإستثنائية لأربعة سائحين من مواطنى الولايات المتحدة الذين تم علاجهم داخل المستشفى الخاص بـ"covid 19"، ولقد أثبتت أنت ورعاية موظفيك غير العاديين لمواطنينا دوراً فعالاً فى تعافيهم الناجح والعودة الآمنة لعائلاتهم فى الولايات المتحدة، وإننى أقدر بعمق جهودك وتضحياتك التى لا تعرف الكلل لتحقيق الإنتعاش، وإن رعايتكم لمواطنينا تستمر فى إظهار روابط الصداقة القوية القائمة بين الولايات المتحدة ومصر، ومرة آخرى أشكرك على إلتزامك الرائع بصحة مواطنينا".



مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 حالة شفاء من كورونا دفعة واحدة



الفرحة تعم مستشفى إسنا بخروج 28 حالة صباحاً



الفريق الطبى مع الحالات خلال خروجهم وشفاؤهم



جانب من خروج 28 حالة بعد شفاؤهم بالمستشفى