صور.. مدينة الطود تواصل حملات النظافة والتطهير اليومية لمكافحة كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت رئاسة مركز ومدينة الطود بقيادة الدكتور محمد محمود رزق رئيس المدينة، اليوم الخميس، تكثيف أعمال الرش والتطهير بقرية المريس، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب الإصابة مع ظهور فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية المريس وبمشاركة شباب قرية المريس، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود رفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.

ويقول الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، إن أعمال الرش والتعقيم استهدفت الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات وسط قرية المريس، ومنطقة كوبرى العمدة وونجع العوامر ونجع النجاجرة ونجع الدعابي، وطريق ترعة السواحل والمناطق المحيطة لمركز شباب المريس والمناطق المحيطة بمكتب الخدمات البريدية والمناطق المحيطه بمبني الوحدة المحلية للقرية والوحدة الصحية بالمريس وتطهير سيارات المواطنين الماره بالطرق.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، فى بيان صحفى، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بالمركز، وأنه تم رش وتعقيم ليلة أمس شوارع وطرق مناطق الجرادات وحسين حسن ونجوع أبو بكر وأبو جوهر، لافتاً إلى أنه سوف يتم تواصل عمليات الرش والتعقيم بقرية المريس، كما وجه رئيس مركز ومدينة الطود، رؤساء القرى المختلفه بالطود بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات والاشغالات والازالات بالمدينه والقرى مع مد القرى بالمعدات واللوادر اللازمه لإنجاز المهام.

وكان قد تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود أعمال الوحده المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين رئيس القرية برفع 36 طن قمامة، من نجوع حاجر العديسات بحري، والعديسات البلد، وذلك فى إطار منظومة العمل المتواصلة بكافة القطاعات بمركز ومدينة الطود بتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، كما تفقد رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال قص وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها طبقاَ للجدول الزمني المحدد للري ورفع مايقرب من 2 طن نواتج قص الزراعات بقرية العديسات بحري، كما تابع رزق أعمال رفع 112 طن قمامة وأتربة ونواتج قص الزراعات، من داخل مدينة الطود وقرية المريس غرب النيل وقرية العديسات قبلي وقرية الطود ومنشية النوبة.



أعمال النظافة والتطهير اليومية لمكافحة فيروس كورونا بالطود



حملات النظافة والتطهير اليومية لمكافحة فيروس كورونا



رش المنازل وتعقيمها بقرية المريس