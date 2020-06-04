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صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع مستوى الرعاية للمواطنين بعدد من المنشآت الصحية

الخميس، 04 يونيو 2020 05:40 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع مستوى الرعاية للمواطنين بعدد من المنشآت الصحية جانب من جولة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ويرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، عدداً من المنشآت الصحية بالمحافظة، للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

وتفقد محافظ كفر الشيخ، مستشفى كفرالشيخ العام، وعيادات عمر بن الخطاب للتأمين الصحي، التى سيتم نقلها إلى موقعها الجديد بالتكوين المهني، حيث تقع بسوق مبارك، ويتردد عليها أكثر من 500 مريض من كبار السن، وذوى الأمراض المزمنة، وكذلك عيادة وحدة الصنايع، التى تقدم خدمة طبية لذوى الاحتياجات الخاصة، وبها طبيب نفسي، ومركز تدخل مبكر، يشمل مركز زراعة القوقعة، و التخاطب، والتأهيل الحركي، وأخصائى نفسي، لإجراء اختبارات الذكاء، وجلسات تعديل السلوك، والاختبارات النفسية.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، أثناء تفقد الأعمال الإنشائية الملحقة بمستشفى كفرالشيخ العام، على توافر جميع المستلزمات الوقائية والطبية اللازمة، والأدوية بالمنظومة الصحية، فضلاً عن متابعة انتظام عمل الأطقم الطبية والتمريض، وحسن معاملة المواطنين، مكلفاً بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية ومستمرة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

 

ووجه محافظ كفرالشيخ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات الواقية، وطالب بتوفير كافة المستلزمات الطبية لحماية الأطقم الطبية، والإلتزام التام بكافة قرارات رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

 

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحي، والدكتورة داليا قطب، مدير المنطقة الأولى بالتأمين الصحي، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير مستشفى كفرالشيخ العام.

 

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