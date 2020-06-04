صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع فتح الشوارع المغلقة بالعاصمة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، فتح شارعي عبد السلام عارف من أمام مركز شرطة كفر الشيخ وقسم شرطة أول كفر الشيخ، وشارع جيهان أمام قسم شرطة ثان كفرالشيخ، ليصبح الشارعين اتجاهين حتى نهايتهما، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومديرية أمن كفرالشيخ، جاء ذلك لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.

وثمنَ محافظ كفرالشيخ، دور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ويرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، عدداً من المنشآت الصحية بالمحافظة، للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، مستشفى كفرالشيخ العام، وعيادات عمر بن الخطاب للتأمين الصحي، التى سيتم نقلها إلى موقعها الجديد بالتكوين المهني، حيث تقع بسوق مبارك، ويتردد عليها أكثر من 500 مريض من كبار السن، وذوى الأمراض المزمنة، وكذلك عيادة وحدة الصنايع، التى تقدم خدمة طبية لذوى الاحتياجات الخاصة، وبها طبيب نفسي، ومركز تدخل مبكر، يشمل مركز زراعة القوقعة، و التخاطب، والتأهيل الحركي، وأخصائى نفسي، لإجراء اختبارات الذكاء، وجلسات تعديل السلوك، والاختبارات النفسية.