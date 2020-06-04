اليوم السابع
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صور.. محافظة القاهرة تحصر بائعى سوق الخميس بالمطرية لنقلهم للسوق الجديد

الخميس، 04 يونيو 2020 05:29 م
صور.. محافظة القاهرة تحصر بائعى سوق الخميس بالمطرية لنقلهم للسوق الجديد نائب محافظ القاهرة خلال حصر بائعى سوق الخميس بالمطرية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة القاهرة حصر بائعي سوق الخميس بحى المطرية تمهيدا لنقلهم لسوق المسلة، وتوفير مكان ملائم لهم بالإضافة إلى التخلص من أزمة الإزدحام وغلق الشارع التي يسببها سوق الخميس، وكذلك توفير بيئة ملائمة بمحيط مستشفى المطرية .
 
وفي اطار توجبهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة القضاء نهائيا على ظاهرة الاسواق العشوائية في نطاق العاصمة ونقل الباعة إلى أسواق حضارية تتوافر فيها كافة اشتراطات السلامة وفي اطار خطة العمل للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين لما تشكله من تشوية للمظهر الحضاري لأحياء العاصمة.
 
وفى السياق تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال اللجنة المشكلة بقرار من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لحصر الباعة بسوق الخميس بالمطرية تمهيداً لنقلهم إلى سوق المسلة الجديد والذى تقيمه وزارة الأوقاف ، حيث يجرى حالياً حصر الباعة بلجنة مشكلة من الحى وشرطة المرافق وقسم المطرية، حيث أكد أنه سيتم نقل الباعة فور انتهاء لجنة الحصر من عملها وانتهاء أعمال التشطيبات بالسوق الجديد .
 
 
من جانبه ترأس اللواء حسام لبيب رئيس حى المطرية اللجنة المشكلة لحصر بائعى سوق الخميس القديم لليوم الثالث على التوالى والمكونة من قسم شرطة المطرية وشرطة مرافق الحى والشئون القانونية بالحى واسواق محافظة القاهرة والاسواق بالحى والاشغالات حتى يتم نقلهم فى اسرع وقت ممكن .
وفى السياق يشهد حى المطرية إنشاء محور مرورى ضمن خطة تطوير المحاور المرورية وخلق شرايين جديدة لها لتسهيل الحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل القاهرة ذاتها، حيث يتم إنشاء محور المطرية الجديد. 
 
كانت شهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التى منعت التكدسات المرورية.
 
 
نائب محافظ القاهرة خلال حصر بائعى سوق الخميس بالمطرية (2)
نائب محافظ القاهرة خلال حصر بائعى سوق الخميس بالمطرية (3)
نائب محافظ القاهرة خلال حصر بائعى سوق الخميس بالمطرية 

نائب محافظ القاهرة خلال حصر بائعى سوق الخميس بالمطرية (1)
 

 

حصر بائعى سوق الخميس بالمطرية (2)
 

 

حصر بائعى سوق الخميس بالمطرية (3)
 
حصر بائعى سوق الخميس بالمطرية (1)

 


المطرية

سوق المطرية

سوق الخميس

اخبار القاهرة

القاهرة

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