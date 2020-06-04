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صور.. لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد بالبحيرة لمتابعة العمل بمستشفيات مصابى كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 12:07 ص
صور.. لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد بالبحيرة لمتابعة العمل بمستشفيات مصابى كورونا جانب من الجولة
البحيرة – ناصر جودة

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تفقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة واللجنة المشكلة برئاسته وبحضور رئيس مدينة الرحمانية ومدير غرفة العمليات وممثلى الطب العلاجى والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وعضو من الرقابة والمتابعة، مستشفى الرحمانية المركزى ومستشفى ادفينا بمركز رشيد ضمن المستشفيات الـ18 المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتشكيل لجنتين الاولى برئاسة الدكتورة نائب المحافظ والثانية برئاسة اللواء السكرتير المساعد على ان تضم كل لجنة فى عضويتها نائب رئيس المدينة المختص بمتابعة المستشفيات وادارة الازمات والادارة الصحية وادارة المستشفيات والتموين الطبى والتفتيش الصيدلى والرقابة والمتابعة تكون مهام تلك اللجان المرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة وكذا المتابعة والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

وتم متابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات وكذا متابعة السجلات وانتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات كما قامت اللجنة بمتابعة اعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها.

وأكد اللواء المحافظ على استمرار عمل اللجان والتنسيق المستمر مع مديرية الصحة لتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

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