اليوم السابع
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صور.. قومى المرأة بالشرقية: زرنا 933 قرية للتوعية بسبل مواجهة كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 05:00 ص
صور.. قومى المرأة بالشرقية: زرنا 933 قرية للتوعية بسبل مواجهة كورونا التوعية بسبل مواجهة كورونا
الشرقية – فتحية الديب

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 يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، حملات توعية بعدد من قرى الشرقية، لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

وقالت الدكتورة، عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه بالتنسيق مع محافظة الشرقية، من خلال مبادرة "إرادة شعب الشرقية" التى أطلقها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تم تنظيم زيارات منزلية، لعدد 933 قرية وتابع بمختلف مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين والأسر بفيروس كورونا وأعراضه، وطرق الوقاية منه، وذلك بمشاركه 840 رائدة ريفية صحية و 114 رائدة ريفية مجتمعية تابعة لمديرية التضامن و 122 رائدة ريفية مجتمعية تابعة لمديرية الزراعة، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقرى ونقل طريق الوقاية من الفيروس، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة.

 ومن القرى التى زارها المجلس، قرية دوامة مركز فاقوس، وقرية حانوت مركز كفر صقر، وقرية بنى عباد وأم الزين وبهنباى وسليمان موسي، بمركزى الزقازيق والقنايات، وقرية بنى حسن وأبوطاحون وكفر البطيخ وعبس وراغب مركز أولاد صقر، وقرية الطويل مركز القرين وقرية سماكين الغرب مركز الحسينية، وقرية كراديس مركز ديرب نجم والعديد من القرى بمراكز بلبيس وفاقوس والزقازيق والقنايات.

 كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي".

 

التوعية بسبل مواجهة كورونا (1)
 

 

التوعية بسبل مواجهة كورونا (2)
 

 

التوعية بسبل مواجهة كورونا (3)
 

 

التوعية بسبل مواجهة كورونا (4)
 

 

التوعية بسبل مواجهة كورونا (5)
 

 

التوعية بسبل مواجهة كورونا (6)
 

 

التوعية بسبل مواجهة كورونا (7)
 

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