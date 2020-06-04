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صور.. "صحة الأقصر" : تشغيل 17 سرير رعاية مركزة بالمستشفى العام لحالات الكورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 03:40 م
صور.. "صحة الأقصر" : تشغيل 17 سرير رعاية مركزة بالمستشفى العام لحالات الكورونا صحة الأقصر تعلن تشغيل 17 سرير رعاية مركزة بالاقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، أنه إيماءاً إلي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة  الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم اليوم تشغيل عدد 17 سرير رعاية مركزة فى مقر مستشفى الأقصر العام، وذلك للتعامل مع الحالات الحرجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يتم ذلك بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط وأقسام الرعاية والتخدير بمستشفى الأقصر العام.

وأضاف مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بذلك تزداد عدد أسرة الرعاية المركزة لحالات كورونا داخل المحافظة لتصبح 64 سرير، منهم 26 سرير في مستشفى إسنا التخصصي، و21 سرير في مستشفى العديسات، و17 سرير في مستشفى الأقصر العام، لتصبح نقلة نوعية في الخدمات الطبية لمواطني محافظة الأقصر للمصابين بفيروس كورونا.

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن تشكيل لجنة علمية تضم استشاريين من الحميات والصدر والرعاية المركزة والطوارئ وتخصصات أخرى، وذلك للنظر فى التنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المعتمد من وزارة الصحة، وكذلك تقييم حالات الاشتباه بمستشفى حميات الأقصر.

وأضافت مديرية مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تشكيل تلك اللجنة طبقاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تم اعتماد بروتوكول حالات الدخول وحالات العناية المركزة، مع وضع ضوابط تشخيص الحالات من حيث الفحوصات وعمل مسحة للتحليل، وأيضا تنسيق حالات الإحالة لنزل الشباب ومستشفيات العزل، وأوضحت المديرية على أن ذلك القرار سيعمل على تخفيف الضغوط على المستشفيات، وإضفاء نوع من التنظيم ينعكس على توفير سبل الراحة للمواطنين والمرضى.

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تسلمت لجنة من مديرية الشئون الصحية بالأقصر مبانى مركز تحيا مصر، وذلك لإستغلالها فى زيادة القدرة التشغيلية لمستشفى حميات الأقصر، حيث من المقرر أن يكون للمستشفى قريبا الدور الأكبر فى فرز وعلاج الحالات المشتبه بها والمؤكدة لفيروس كورونا، وعلى الفور شرعت لجنة فنية من صحة الأقصر مع إدارة المستشفى فى وضع برنامج وظيفى لدمج الخدمات فى كل من المستشفى والمركز بما يخدم مرضى محافظة الأقصر.

صحة الأقصر تعلن تشغيل 17 سرير رعاية مركزة بالاقصر العام لحالات الكورونا (1)
صحة الأقصر تعلن تشغيل 17 سرير رعاية مركزة بالاقصر العام لحالات الكورونا (1)

 

صحة الأقصر تعلن تشغيل 17 سرير رعاية مركزة بالاقصر العام لحالات الكورونا (2)
صحة الأقصر تعلن تشغيل 17 سرير رعاية مركزة بالاقصر العام لحالات الكورونا (2)

 

صحة الأقصر تعلن تشغيل 17 سرير رعاية مركزة بالاقصر العام لحالات الكورونا (3)
صحة الأقصر تعلن تشغيل 17 سرير رعاية مركزة بالاقصر العام لحالات الكورونا (3)

 


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