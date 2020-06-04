اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شركة مياه الشرب والصرف بإسنا تركب بوابة تعقيم لمكافحة كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 10:38 ص
صور.. شركة مياه الشرب والصرف بإسنا تركب بوابة تعقيم لمكافحة كورونا بوابة تعقيم لمكافحة العدوى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة إسنا، اليوم الخميس، فى أعمال بوابة وماكينة تعقيم بقيادة المهندس ياسر العشاوي رئيس الشركه والمهندس عبدالمنعم رئيس شبكات اسنا، وبإشراف المهندس عبد المنعم رئيس شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا، وذلك وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين ومنعا لإنتقال العدوى.

وتم تركيب بوابة التعقيم بشركة مياه إسنا والمخصصة للتعقيم، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة بالأقصر، نظام التعقيم أثناء الدخول للشركة، حيث تم وضع ممرين للتعقيم على بوابة الدخول وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين ومنعا لإنتقال العدوى.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه لضمان سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال إدارات الخط الساخن 125 والطوارئ والصيانة والشبكات، تم البدء فى أعمال توزيع 40 تروسيكل للشبكات والطوارئ والصيانة لخدمة المواطنين على مدار الساعة، حيث أجرت إدارة الحملة الميكانيكية بمتابعة مهندس باروكى حامد مدير عام الإدارة، أعمال تسليم الإدارات التابعة للشركة عدد من التروسيكلات للعمل بإدارات الشبكات والصيانة والطوارئ، ولتوفير وسيلة نقل سريعة وسهلة الدخول للحارات والأماكن الضيقة والمزدحمة للعمل على سرعة حل شكاوى المواطنين والأعطال الطارئة.

قاد رجال الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا بمدينة إسنا، اليوم الأربعاء، جولات للمرور على جميع المنشآت الحكومية والخدمية، بهدف التأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإرتداء جميع العاملين للكمامات داخل مقرات العمل، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بمواصلة الحملات الدورية بالقرى والنجوع لمتابعة تطبيق تعليمات الحكومة لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا.

شركة مياه إسنا تركب بوابة تعقيم لمكافحة العدوى بكورونا (1)
شركة مياه إسنا تركب بوابة تعقيم لمكافحة العدوى بكورونا 

 

شركة مياه إسنا تركب بوابة تعقيم لمكافحة العدوى بكورونا (2)
شركة مياه إسنا تركب بوابة تعقيم لمكافحة العدوى بكورونا 

 

شركة مياه إسنا تركب بوابة تعقيم لمكافحة العدوى بكورونا (3)
شركة مياه إسنا تركب بوابة تعقيم لمكافحة العدوى بكورونا 

 


الاقصر

بوابة تعقيم باسنا

مكافحة فيروس كورونا

اخبار الاقصر

شركة مياه الشرب باسنا

اخبار المحافظات

بوابات تعقيم بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة