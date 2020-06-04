صور.. شركة مياه الشرب والصرف بإسنا تركب بوابة تعقيم لمكافحة كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة إسنا، اليوم الخميس، فى أعمال بوابة وماكينة تعقيم بقيادة المهندس ياسر العشاوي رئيس الشركه والمهندس عبدالمنعم رئيس شبكات اسنا، وبإشراف المهندس عبد المنعم رئيس شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا، وذلك وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين ومنعا لإنتقال العدوى.

وتم تركيب بوابة التعقيم بشركة مياه إسنا والمخصصة للتعقيم، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة بالأقصر، نظام التعقيم أثناء الدخول للشركة، حيث تم وضع ممرين للتعقيم على بوابة الدخول وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين ومنعا لإنتقال العدوى.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه لضمان سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال إدارات الخط الساخن 125 والطوارئ والصيانة والشبكات، تم البدء فى أعمال توزيع 40 تروسيكل للشبكات والطوارئ والصيانة لخدمة المواطنين على مدار الساعة، حيث أجرت إدارة الحملة الميكانيكية بمتابعة مهندس باروكى حامد مدير عام الإدارة، أعمال تسليم الإدارات التابعة للشركة عدد من التروسيكلات للعمل بإدارات الشبكات والصيانة والطوارئ، ولتوفير وسيلة نقل سريعة وسهلة الدخول للحارات والأماكن الضيقة والمزدحمة للعمل على سرعة حل شكاوى المواطنين والأعطال الطارئة.

قاد رجال الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا بمدينة إسنا، اليوم الأربعاء، جولات للمرور على جميع المنشآت الحكومية والخدمية، بهدف التأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإرتداء جميع العاملين للكمامات داخل مقرات العمل، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بمواصلة الحملات الدورية بالقرى والنجوع لمتابعة تطبيق تعليمات الحكومة لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا.



شركة مياه إسنا تركب بوابة تعقيم لمكافحة العدوى بكورونا



شركة مياه إسنا تركب بوابة تعقيم لمكافحة العدوى بكورونا