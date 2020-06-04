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صور.. شباب بنى سويف يطلقون مبادرة لتوزيع الكمامات على المنازل

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 ص
صور.. شباب بنى سويف يطلقون مبادرة لتوزيع الكمامات على المنازل مبادرة توزيع الكمامات ببني سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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أطلقت مجموعة من شباب حى الغمراوى بمدينة بنى سويف العاصمة، مبادرة لتوزيع الكمامات "ماسكات الوجه" على منازل الأسر الأكثر احتياجا من المواطنين، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

ويقول عمرو عبدالكريم : منذ بداية أزمة جائحة كورونا اتفقنا ومجموعة من زملائنا المقيمين بحى الغمراوى أحد أقدم وأكبر الأحياء الشعبية، على تنفيذ حملة توعية ونظافة لسوق "حوض الدلالة" بحى الغمراوى، أكبر أسواق مدينة بنى سويف العاصمة، قبل تعقيمه باستخدام ماكينة رش بها كلور ومطهرات

 وأضاف عامر عبدالعظيم ومحمد سيد : عندما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أصدرت الحكومة قرارا بضرورة ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والهيئات الخدمية ووسائل النقل، وفرضت عقوبات على المخالفين، لذلك طرحنا على أعضاء الجروب فكرة قبول تبرعات الأهالى بكميات من واقيات الوجه الشخصية الكمامات" ولاقت استحسانا وقبولا من الجميع، وتسلمنا كميات منها وبدأنا توزيعها على منازل الأسر الأكثر احتياجا مع توعيتهم بأهمية استخدامها واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والحفاظ على النظافة الشخصية وغسل الأيدى بالماء والصابون فى حالة عدم وجود المطهرات. ونواصل المبادرة و توزيع الكمامات على منازل الحى يوميا

توزيع الكمامات على الأهالي

 
توزيع الكمامات على الاهالي_1
 

 

توزيع الكمامات على منازل حي الغمراوى
 

 

توزيع الكمامات على منازل حي الغمراوى_1
 

 

توزيع الكمامات على مواطني حي الغمراوى
 

 

مبادرة توزيع الكمامات ببني سويف

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مبادره كلنا هنساعد أهلنا

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