صور.. رئيس مدينة الطود يتفقد مشروع الصرف الصحى والإنارة شرق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة تفقدية بمدينة الطود، تابع خلالها مشروع الصرف الصحى لمحطة الصرف الصحي الرئيسية بنجع مسلم ومحطة الصرف الصحي بنجع حسين حسن، كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود بقرية منشيه النوبة، أعمال تركيب وصيانة كشافات أعمدة الإنارة بالطرق والشوارع المختلفه بالقرية برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القرية.

كما واصلت رئاسة مركز ومدينة الطود بقيادة الدكتور محمد محمود رزق رئيس المدينة، اليوم الخميس، تكثيف أعمال الرش والتطهير بقرية المريس، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب الإصابة مع ظهور فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية المريس وبمشاركة شباب قرية المريس، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود رفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.

ويقول الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، إن أعمال الرش والتعقيم استهدفت الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات وسط قرية المريس، ومنطقة كوبرى العمدة وونجع العوامر ونجع النجاجرة ونجع الدعابي، وطريق ترعة السواحل والمناطق المحيطة لمركز شباب المريس والمناطق المحيطة بمكتب الخدمات البريدية والمناطق المحيطه بمبني الوحدة المحلية للقرية والوحدة الصحية بالمريس وتطهير سيارات المواطنين الماره بالطرق.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، فى بيان صحفى، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بالمركز، وأنه تم رش وتعقيم ليلة أمس شوارع وطرق مناطق الجرادات وحسين حسن ونجوع أبو بكر وأبو جوهر، لافتاً إلى أنه سوف يتم تواصل عمليات الرش والتعقيم بقرية المريس، كما وجه رئيس مركز ومدينة الطود، رؤساء القرى المختلفه بالطود بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات والاشغالات والازالات بالمدينه والقرى مع مد القرى بالمعدات واللوادر اللازمه لإنجاز المهام.



أعمال إنارة الأعمدة فى مدينة الطود



جانب من العمل بمشروعات الصرف الصحى