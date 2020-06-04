صور.. جولة تفقدية لنائب محافظ الشرقية بمستشفى فاقوس العام ومستشفى الحميات

الشرقية فتحية الديب

أجرى أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، مساء اليوم، جولة تفقدية بمركز ومدينة فاقوس،تفقد خلالها مستشفى فاقوس العام ومستشفى الحميات المخصص العزل، رافقه فى الجولة اللواء ضياء ابو العزم، رئيس مجلس فاقوس، ومدير الإدارة الصحية فاقوس.

وقام بالمرور على مستسفى حميات فاقوس، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج والتأكد من توافر مستلزمات الوقاية للاطقم الطبية، بالاضافة لانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين من الحالات المصابة المترددة على مستشفى العزل على أكمل وجه وان التعامل معها يكون وفقا للاشتراطات التى وضعتها وزارة الصحة بالمستوى المطلوب٠

وقدم الدكتور أحمد عبد المعطى و اللواء ضياء ابو العزم، الشكر للاطقم الطبية وهيئات التمريض وجميع العاملين بالمستشفى على مجهوداتهم المستمرة والعظيمة لتقديم كافة سبل الرعاية الصحية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770)لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.















