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صور.. توريد 173 ألف و822 طن قمح بـ 22 منفذاً بمحافظة كفر الشيخ

الخميس، 04 يونيو 2020 11:03 ص
صور.. توريد 173 ألف و822 طن قمح بـ 22 منفذاً بمحافظة كفر الشيخ توريد القمح لصوامع كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن إجمالى كميات القمح المحلية، التى جرى توريدها للصوامع والهناجر بالمحافظة، وحتى اليوم الخميس، بلغت 173 ألفًا و822 أطنان و231 كيلو جرام من محصول القمح المحلى لهذا الموسم، وهناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية .

وأشار مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، إلى أن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ .

وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن اللجنة تقوم بالمرور على منافذ التوزيع، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات المحافظ، الذى شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المساحة من الأراضى المنزرعة بالقمح فى المحافظة بلغت 246 ألف و 742 فدان، بزيادة 21 ألف و 439 فدان عن العام الماضي، ومتوسط انتاجية الفدان من 2 ونصف إلى 3 والمستهدف توريده 181 ألف طن بنسبة 30% للشون والصوامع، من جملة إنتاج المحافظة بزيادة 45 ألف و 333 طن عن العام الماضي، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والاستلام للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتوريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مضيفاً أن الوزارة حددت موسم توريد القمح المحلى من 15 أبريل ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020.

وجه محافظ كفرالشيخ، اللجان المختصة للفرز و استلام الاقماح بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددًا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه أثناء الاستلام لبيان درجة النقاوة، وعدم خلط أى اقماح مستوردة مع اقماح محلية او توريد اقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الاقماح المحلية الموردة.

جدير بالذكر؛ أن القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية فى مصر، والانتاج هذا العام سيكون اكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح 3 مليون و 400 فدان مقارنة بـ 3 و 100 مليون فدان العام الماضى ومن المستهدف توريد 3 مليون و 600 ألف طن قمح.

 

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توريد القمح لصوامع كفر الشيخ

 

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توريد القمح لصوامع كفر الشيخ

 

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توريد القمح لصوامع كفر الشيخ

 

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توريد القمح لصوامع كفر الشيخ

 

 

 


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