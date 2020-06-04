صور ..تساقط أجزاء خرسانية من عقار شرق الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية جاكلين منير

شهد منطقة حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، تساقط أجزاء من عقار قديم دون إصابات، و قد إنتقلت الآجهزة التنفيذية بالحى إلى موقع العقار، بناءا على تعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة أول بالتحرك الفورى فور ورود بلاغ.

وأشار حى المنتزة أول فى بيان له اليوم، إلى أنه تلقى بلاغ بسقوط أجزاء خرسانية من بلكونة الدور الثالث علوي شارع 556 متفرع من شارع ملك حفني بحري عماره نصر وبمتابعة رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع قامت وحدة التدخل السريع بعمل حاجز خشبي لحماية المواطنين من التعرض للمخاطر.

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.



تساقط اجزاء عقار



تساقط اجزاء عقار