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صور.. تايلاند تصمم كلبا آليا بتكنولوجيا "5G" لتعقيم أيدي الأطفال والمتسوقين

الخميس، 04 يونيو 2020 01:05 م
صور.. تايلاند تصمم كلبا آليا بتكنولوجيا "5G" لتعقيم أيدي الأطفال والمتسوقين
كتب : أحمد علوى

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صممت السلطات التايلندية روبوت على شكل كلب سمي "k9"، لكى يساعد على توفير معقم لليدين للأطفال والمتسوقين في مراكز تجارية في تايلاند في إجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

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وتستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس للتحكم بالروبوت ما يؤمن له تفاعلا فوريا وسريعا مع الناس، ويتجول "k 9" كما لو كان كلبا في مركز "سنترال وورلد" التجاري في وسط بانكوك، لافتا انتباه الأطفال الفضوليين المتحمسين للحصول على المعقم من عبوة مثبتة على ظهر الروبوت.
 
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والروبوت "k9" لا يعمل وحيدا وإنما معه زملاء، هم "روك" الذي يقيس حرارة الجسم، و"ليزا" الذي يعنى بخدمة الزبائن.

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وبدأت تايلاند ترفع تدريجا القيود المفروضة على فتح المتاجر التي تتخذ اجراءات وقائية مثل فصل الزبائن في المطاعم أو وضع فواصل بلاستيكية في صالونات التدليك.

 


تايلاند

روبوت

كورونا

تعقيم

اخبار العالم

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