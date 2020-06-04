صور.. القومى للمرأة بالشرقية يواصل حملات التوعية بـ27 قرية لمواجهة كورونا

الشرقية – فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، حملات توعية بعدد من قرى الشرقية، لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه. وقام المجلس بالتنسيق مع محافظة الشرقية، من خلال مبادرة " إرادة شعب الشرقية" التى أطلقها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتنظيم زيارات منزلية، لعدد 2 قرية بمراكز شمال الشرقية، وتم الاستعانة بالرائدات الريفيات بالقرى للقيام بالتوعية للوصول مع أكبر عدد من السيدات بالقرى ونقل طريق الوقاية من الفيروس ، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة.

ومن القرى التى زارها المجلس بحر البقر بمركز الحسينية، والنحاسين وعرب درويش والسماعنة والدميين بمركز فاقوس، وفرسيس وشبنارة وأم الزين وبنى شبل والطيبة وبنى عباد بمركز الزقازيق، والحماديين بأبوكبير، والفرايحة وزور أبو الليل ومطاوع وبنى حسن بمركز أولاد صقر.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم خريطة أسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

حملة القومى للمرأة لتوعية السيدات بفيروس كورونا

حملة القومى للمرأة لتوعية السيدات بفيروس كورونا

حملة القومى للمرأة لتوعية السيدات بفيروس كورونا

حملة القومى للمرأة لتوعية السيدات بفيروس كورونا

حملة القومى للمرأة لتوعية السيدات بفيروس كورونا

حملة القومى للمرأة لتوعية السيدات بفيروس كورونا