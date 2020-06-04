اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. التزام موظفي ديوان محافظة القاهرة بارتداء الكمامات والتعقيم

الخميس، 04 يونيو 2020 12:19 م
صور.. التزام موظفي ديوان محافظة القاهرة بارتداء الكمامات والتعقيم اجراءات الوقاية بديوان محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد "اليوم السابع" إجراءات سير العمل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك بعد عودة العمل مرة أخرى مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الجديدة التي تنفذها الدولة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
 
وحرص العاملون بديوان محافظة القاهرة، على ارتداء الكمامات مع الالتزام على التباعد بين الموظفين، وتواجد 50% من العاملين بكل مكتب وإدارة داخل المحافظة، بالتزامن مع استمرار عمليات التعقيم في جميع المكاتب، وكذلك تواجد بوابة تعقيم آليه على مدخل ديوان المحافظة.
 
وحرصت محافظة القاهرة على استخدام كواشف للحرارة على بوابتى المحافظة بالديوان العام بميدان عابدين للكشف الظاهرى على المترددين على الديوان واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص تظهر عليه الأعراض .
 
وفى السياق واصلت محافظة القاهرة أعمال التعقيم بدواوين المديريات والأحياء للوقاية من فيروس كورونا مع المتابعة على منع الأسواق الشعبية والعشوائية بكافة الأحياء لمنع التجمعات، وكذلك شن حملات على مواقف السيرفيس بالتنسيق مع الشرطة لمتابعة ارتداء المواطنين الكمامات .
وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن تخصيص الخط الساخن 15496 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية 16528 .
وأعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجان برئاسة نواب المحافظ وعدد من المختصين فى الجهات المعنية للمرور على المستشفيات للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم، مشيرًا إلى أن اللجان تقوم بالمرور الدورى اليومى على جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة وأماكن العزل .
 
وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة متابعة استقبال الحالات على مدار 24 ساعة مع متابعة حالات العزل المنزلى والتأكد من وصول الأدوية إليهم وفقاً للبرتوكول العلاجى الذى أقرته وزارة الصحة .
ارتداء الكمامة قبل دخول المحافظة
ارتداء الكمامة قبل دخول المحافظة

ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة

التزام المواطنين بالكمامات
التزام المواطنين بالكمامات

التزام المواظفين بارتداء الكمامة
التزام المواظفين بارتداء الكمامة

التزام المواظفين
التزام المواظفين

الكشف عن حرارة المواطنين
الكشف عن حرارة المواطنين

الكمامات
الكمامات

الكمامة
الكمامة

المرور على بوابة التعقيم
المرور على بوابة التعقيم

بوابة التعقيم
بوابة التعقيم

خلال التعقيم الذاتى
خلال التعقيم الذاتى

غرفة التعقيم بالمحافظة
غرفة التعقيم بالمحافظة

غرفة التعقيم
غرفة التعقيم

قياس الحرارة
قياس الحرارة

كشف عن الحرارة
كشف عن الحرارة

موظف يرتدى الكمامة
موظف يرتدى الكمامة

موظفة ترتدى الكمامة
موظفة ترتدى الكمامة

وقت العمل فى المحافظة
وقت العمل فى المحافظة
 

القاهرة

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يشكل لجنة للمرور على المستشفيات والتأكد من جودة الخدمات بها

الخميس، 04 يونيو 2020 10:52 ص

أحمد موسى يتصل بالخط الساخن لمحافظة القاهرة على الهواء.. فيديو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:22 م

روابط التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربى بمحافظة القاهرة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:40 م

محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية للتأكد من مخزون المستلزمات.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:31 م

استجابة لـ"اليوم السابع".. نائب محافظ القاهرة يقود حملة لرفع المخلفات بمحيط شجرة مريم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:06 م

فنى أجهزة طبية يناشد محافظ القاهرة قبول انتدابه لكفر الشيخ لرعاية والدته

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة