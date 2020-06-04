صور.. التزام موظفي ديوان محافظة القاهرة بارتداء الكمامات والتعقيم

كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

رصد "اليوم السابع" إجراءات سير العمل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك بعد عودة العمل مرة أخرى مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الجديدة التي تنفذها الدولة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وحرص العاملون بديوان محافظة القاهرة، على ارتداء الكمامات مع الالتزام على التباعد بين الموظفين، وتواجد 50% من العاملين بكل مكتب وإدارة داخل المحافظة، بالتزامن مع استمرار عمليات التعقيم في جميع المكاتب، وكذلك تواجد بوابة تعقيم آليه على مدخل ديوان المحافظة.

وحرصت محافظة القاهرة على استخدام كواشف للحرارة على بوابتى المحافظة بالديوان العام بميدان عابدين للكشف الظاهرى على المترددين على الديوان واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص تظهر عليه الأعراض .

وفى السياق واصلت محافظة القاهرة أعمال التعقيم بدواوين المديريات والأحياء للوقاية من فيروس كورونا مع المتابعة على منع الأسواق الشعبية والعشوائية بكافة الأحياء لمنع التجمعات، وكذلك شن حملات على مواقف السيرفيس بالتنسيق مع الشرطة لمتابعة ارتداء المواطنين الكمامات .

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن تخصيص الخط الساخن 15496 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية 16528 .

وأعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجان برئاسة نواب المحافظ وعدد من المختصين فى الجهات المعنية للمرور على المستشفيات للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم، مشيرًا إلى أن اللجان تقوم بالمرور الدورى اليومى على جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة وأماكن العزل .

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة متابعة استقبال الحالات على مدار 24 ساعة مع متابعة حالات العزل المنزلى والتأكد من وصول الأدوية إليهم وفقاً للبرتوكول العلاجى الذى أقرته وزارة الصحة .