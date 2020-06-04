اليوم السابع
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صور.. إستمرار رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز البحيرة

الخميس، 04 يونيو 2020 10:32 ص
صور.. إستمرار رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز البحيرة جانب من التطهير
البحيرة – ناصر جودة

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شدد  اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تكثيف حملات تطهير وتعقيم كافة المنشآت والهيئات والشوارع والميادين بمراكز ومدن وقرى المحافظة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياة المواطنين و تجنبا  لنشر العدوى بالفيروس.

وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

وفى هذا الشأن شهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة و الطب البيطرى.

أسفرت عن رش وتطهير المصالح الحكومية وشوارع المدينة بالدلنجات، قرى دست الأشراف وشابور وكفر مجاهد والطيرية وكوم شريك وكفر بولين بكوم حمادة، الشوارع والمصالح الحكومية والإدارة الصحية بابو حمص وكذا بعض المنازل والشوارع بقريتى بطورس و بركة غطاس، بعض المنازل والشوارع بقرية فيشا بالمحمودية .

عزبة الغزالى والعطش ومرعى ومشروع أباظة والشوربجى وكذا شارع الجمهورية ومنطقة الزوبعة ومساكن المحكمة القديمة ومنطقة عنبر وفناء المستشفى بحوش عيسى.

مديرية التنظيم والإدارة ومستشفيات الصدر ودمنهور التعليمى و الحميات ومخازن ومنطقة المقابر بدمنهور و خلف مدرسة التجاره بنات وامتداد شارع شجرة الدر والشوارع الجانبيه، مجمع مواقف شبراخيت والوحدات  الصحية بقرى بمحلتصا والدفراوى، ومقرات صرف المعاش والمستشفى العام بادكو.

كما أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توريد 309426 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الخميس 4 يونيو بالشون والصوامع ،كما تم الانتهاء من حصاد إجمالى المساحة المنزرعة قمح بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 367295 فدان.

ولفت محافظ البحيرة فى بيان إلى أن إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هى 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة .

 

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محافظه البحيره

أخبار مصرية

توريد قمح

موسم حصاد القمح

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