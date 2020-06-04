اليوم السابع
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صور.. إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط

الخميس، 04 يونيو 2020 12:59 م
صور.. إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط إزالة تعديات على أملاك الدولة بالعياط
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

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شنت أجهز محافظة الجيزة حملة مكبرة بالتنسيق مع الشرطة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز ومدينة العياط، شملت الحملة إزالة عدد من البنايات ومصنع تحت الإنشاء على أملاك الدولة ولاية وزارة الرى بقرية كفر عمار بالعياط، على الطريق الزراعى بجوار ترعة الإبراهيمية.
 
 
وتواجد على رأس الحملة المهندس محمود زين رئيس مدينة العياط، ومسئولى مديرية الرى بالجيزة والمهندس عبد السلام الزنقلى مدير عام الرى والمهندس مختار السعدنى مدير رى العياط والمهندس بهاء الدهشورى بإدارة رى العياط، وسيد صالح مسئول المخالفات بالعياط وعدد من قوات الأمن بمركز شرطة العياط .
 
وفى السياق واصلت أجهزة محافظة الجيزة إزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم لليوم الثاني علي التوالي  إزاله 15 عقار مخالف بأحياء الهرم وجنوب الجيزة والوراق والطالبية وأبو النمرس وأوسيم وكرداسة فى حملات استمرت على مدار اليوم ، مشيرا إلى أنه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
 
وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال شملت إزالة 4 عقارات مخالفة حتي سطح الأرض تصل أرتفاعاتها  إلي 9  ادور وتصل مساحات البعض منهم إلى 400م تم بناءهم بالمخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحى الطالبية  و إزالة 3 حالات بناء مخالف تتراوح ارتفاعاتها ما بين 3 إلى 6 أدوار بمنطقة المجزر الألى وبجوار الدائري بحى الهرم .
وأشار محافظ الجيزة إلى إنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة تصل ارتفاعاتهم إلى 5 أدوار بمنطقة عاشور أبو خضر بمركز أبو النمرس لافتاً إنه تم إزالة عقار بمنطقة أرض الليبي بحى الوراق وإزاله 2 عقار مخالف بحي جنوب الجيزة وإزاله عقار بطريق الكباش ببشتيل مخالف بأوسيم .
 
إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (1)
إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (1)

إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (2)
إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (2)

إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (3)
إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (3)

إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (4)
إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (4)

إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (5)
إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (5)

إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (6)
إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (6)

إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (7)
إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (7)

إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (8)
إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (8)

إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (9)
إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (9)

إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (10)
إزالة تعديات على أملاك الرى بجوار ترعة الإبراهيمية بالعياط (10)
 

الجيزة

البناء المخالف

العياط

إزالة

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