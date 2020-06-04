صحيفة أمريكية: جوجل يحذر ترامب وبايدن من قرصنة إلكترونية .. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن باحث تهديد من Google يوم الخميس، أن قراصنة مدعومين من الحكومة الصينية والإيرانية استهدفوا مؤخرًا موظفي الحملة لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الرئاسي جو بايدن.

ووفقا لصحيفة "ذا هيل" صرح شين هنتلي، عضو مجموعة تحليل التهديدات (TAG) من جوجل، أن TAG قد شاهدت مجموعات التهديدات المستمرة المتقدمة (APT) التي ترسل رسائل تصيد ضارة لموظفي الحملة.

وكتب شين على حسابه بموقع تويتر "شاهدت مجموعة تحليل التهديدات مؤخرًا مجموعة APT في الصين تستهدف موظفي حملة بايدن و APT في إيران تستهدف موظفي حملة ترامب باستخدام التصيد الاحتيالي .. لا يوجد علامة على حل وسط. أرسلنا المستخدمين تحذيرنا من هجوم الحكومة وأشرنا إلى تطبيق القانون الفيدرالي. "

ينبه التحذير من Google المستخدمين بأن المتسللين ربما يحاولون سرقة كلمات المرور الخاصة بهم ، ويحثهم على الاشتراك في برنامج الحماية المتقدمة، كتب هنتلي في منشور عام 2018 أن "جزءًا صغيرًا للغاية من المستخدمين" سيحصل على هذا التنبيه ، ولكن إذا تلقى المستخدم واحدًا ، فيجب عليه "اتخاذ إجراء فوري" لتأمين حسابه.

وقال متحدث باسم حملة بايدن للصحيفة إنهم كانوا "على علم" بالاستهداف.

قال المتحدث: "نحن على علم بتقارير من Google تفيد بأن ممثلًا أجنبيًا قام بمحاولات فاشلة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لموظفي الحملة. لقد علمنا منذ بداية حملتنا أننا سنكون عرضة لمثل هذه الهجمات و نحن مستعدون لهم ".

وأكد المتحدث أن حملة بايدن للرئاسة يأخذ الأمن الإلكتروني على محمل الجد وسيظلوا يقظين ضد هذه التهديدات.

لم تستجب حملة ترامب على الفور لطلب The Hill للتعليق على محاولة الاستهداف.

أعلنت مايكروسوفت في أكتوبر أن مجموعة اختراق إيرانية تعرف باسم "الفوسفور" استهدفت حسابات البريد الإلكتروني للعاملين في حملة ترامب ، لكن الحسابات لم تتعرض للخطر.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، سعى الممثلون الروس في الوقت نفسه إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية لصالح حملة ترامب.

جاء هذا التدخل بعد عامين من نشر عملاء روس معلومات مضللة واستهداف البنية التحتية للانتخابات الأمريكية في محاولة للمساعدة في انتخاب ترامب رئيسًا ، وفقًا للمستشار الخاص السابق روبرت مولر ومسؤولي المخابرات الأمريكية، وهو ما صرح به مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي في فبراير أن العمليات "لم تتوقف أبدًا" بعد عام 2016.