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صحة الشرقية: دعم مستشفيات فاقوس وبلبيس والصالحية الجديدة بمستلزمات وقائية

الخميس، 04 يونيو 2020 11:18 م
صحة الشرقية: دعم مستشفيات فاقوس وبلبيس والصالحية الجديدة بمستلزمات وقائية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المجتمع المدنى دعم مستشفى فاقوس النموذجى بعدد 80 سريرا للمرضي، و3 ترولي، و37 نظارة طبية وقائية، بتكلفة تقديرية بلغت 310 آلاف جنيه.

 

وأضاف "مسعود"، كما تم دعم مستشفى العزل ببلبيس المركزى، بعدد 15 سريرا للمرضي، وجهاز سونار، وجهاز رسم قلب، ودعم مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بعدد 29 كومدينو أثاث لغرف المرضى بتكلفة تقديرية بلغت 30 ألف جنيه، وعدد 100 بدلة وقائية، لصالح الفريق الطبى والمرضى بالمحافظة.

 

كما قام فريق الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية، ومسئولى التثقيف الصحى بالإدارات الصحية بالمحافظة، بالإستمرار فى تقديم التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين، من خلال الحملات المكثفة اليومية التوعوية للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحت شعار "خليك بالبيت"، "خليك إيجابي"، حيث تم التأكيد على أهمية الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، وتوعية المترددين على الوحدات الصحية، والعاملين بالمصالح الحكومية، والبنوك، والبريد، والمحلات التجارية، ومواقف السيارات والمخابز وغيرها، ويتم التعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، وكيفية تجنب الإصابة بها، وأهمية التباعد الإجتماعى خلال الفترة الحالية، والتأكيد على ضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات لتجنب العدوى أو الإصابة، كما يتم التأكيد على أهمية النظافة العامة، والشخصية، والتأكد من نظافة دورات المياه، وضرورة مسح الأرضيات والأسطح بإستخدام الكلور المخفف بالماء بتركيز 5%، والتأكيد على عدم التزاحم والتكدس بالأماكن العامة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

 

وفى سياق متصل قام فريق الثقافة الصحية بالوحدات الصحية بالمشاركة فى توزيع المستلزمات الوقائية والأدوية للمخاطين للحالات المصابة بالفيروس بمنازلهم، والحالات البسيطة الخاضعة للعزل المنزلي، كما تم تقديم حملات توعية لهم عن طرق الحماية والوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.


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