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شيخ بالأسرة الحاكمة يدافع عن المصريين العاملين بالكويت: أنتم عيالنا ومن يهاجمكم سفهاء.. فيديو

الخميس، 04 يونيو 2020 06:43 م
شيخ بالأسرة الحاكمة يدافع عن المصريين العاملين بالكويت: أنتم عيالنا ومن يهاجمكم سفهاء.. فيديو الشيخ أبو مشعل فهد الصباح أحد أفراد الأسرة الحاكمة الكويتية
كتب محمد رضا

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دافع الشيخ أبو مشعل فهد الصباح، أحد شيوخ الأسرة الحاكمة بدولة الكويت الشقيقة، عن المصريين العاملين فى الكويت الذين هاجمهم بعض المواطنين الكويتيين عبر منصات التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، وطالبوا حكومة الكويت بطردهم، حيث أكد الشيخ أبو مشعل، أن المصريين أبناء حكام الكويت ومن يهاجمهم سفاء لا يمثلون حكومة الكويت وأمرائها.

 

قال الشيخ أبو مشعل فهد الصباح، فى مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعى، "يعنى 120 مليون مصرى بيسب.. لا مجموعة سفهاء من الطرفين يتراشقون إعلاميًا.. الوضع خطير.. إخواننا المصريين ما جم ببراشوت المفروض إنكم تلعون الكويتيين اللى جابوهم برشاوى.. يعنى أنت تبى تشتغل نفسك لا سعر.. المفروض أعدم تجار الإقامة الكويتيين لازم يعدمون ويحاكمون.. المصريين ما لهم ذنب يا ناس المصريين ما لهم ذنب وما جم ببراشوت جم بـ"فيز" من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة العمل.. 3 وزارات أبطالها الكويتيين الخونة تجار المخدرات والمصريين بريئين".

 

وأضاف "أنتوا تبون تفصلونهم وما فى رواتب وتاخدون رشاوى عليهم وتعذبون المصريين.. يا عيب الشوم عليكم .. لا هذا ضيوف عندنا يخربيتكم ضيوف دول المصريين عندنا.. أنا لا أخاف فى الله لومة لائم.. الخونة الكويتيين تجار الإقامات هؤلاء هم الخساس اللى جابوا مليون مصرى خدوا لا يقل عن 16 مليار دينار كويتى كلها فى جيبوهم شروا فيها عمارات، لكن الحكومة الكويتية يجب جرهم والحجر على عماراتهم والحجر على بيوتهم وترجع جميع حقوق المصريين".

 

وتابع "أنا من الأسرة الحاكمة الكويتية ولا يهمكم من يسبون لا يهموكم إخواننا المصريين أنتم ضيوف عندنا وعيالنا.. أنا من الأسرة الحاكمة، لكن الخونة اللى قاعدين يسبون.. سبوا الكويتيين الخونة تجار الإقامات.. سبوا الخونة ما تسبوا المصريين، المصريين مظلومين وضيوف عندنا.. تاكلون حلالهم تاكلون رشاوى وتاكلون عليهم كل إقامة بفلوس يا خونة وترجعونها على المصريين.. المصريين الآن مسجونين احتمال مسجونين قطعتم معاشاتهم ولا أكل ولا شرب .. وشو عندهم عوايل فى مصر يرسلونهم أكل.. العائلات المصرية جاعوا.. تروحوا تقطعوا معاشاتهم ليش.. والله لنعطيم معاشات وناخد الكويتيين الخونة تجار الإقامات ونبيع جميع عمارات وندخلها فى وزارة المالية".

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واستطرد "يا خونة يا كويتيين أنا من الأسرة الحاكمة الكويتية، أنتم المجرمين مو المصريين.. المصريين جم يشتغلون بفلوس مو ببلاش.. برشاوى ما شرطتوا عليهم يجون يشتغلون إلا دفعوا رشاوى لكم يا خونة؟.. وتسبون المصريين وتريدون تطلعوهم من بيتكوا أنتوا فى بيتكم أنتوا؟.. بيتكم هذا بيت الصباح دولة الكويت هذه بيت الصباح الحكام اللى مو راضى يطلع على بلده الأصلى.. تسبون المصريين وتجولون اطلع أنتم خدامنا ما تخشون؟.. الصباح كلهم من أولهم ما يرضون.. الجيش الكويتى ما يرضى.. الحرس الوطنى ما يرضى.. الشرطة العسكرية وكلهم رايحين يكونوا فى خدمة عيالنا المصريين وبناتنا المصريات فى الكويت".

 

ولفت "مع الأسف الشديد، توقعت إن المسألة بتصير زينة يخربيتكم ضيوف عندنا المصريين والمصريات ضيوف عندنا، والإخوان السوريين عيالنا والسوريات عيالنا، وبقية الدول العربية كلهم منا وفينا.. أنا مصرى أنا كويتى .. أنا كويتى أنا مصرى.. إخواننا العراقيين نفس الطريقة بناتنا العراقيات هذا عندنا فى ذمتنا فى ذمة الصباح.. يطلعولنا مجموعة سفلة تجار مخدرات ولا تجار إقامات يجيبونهم وبكل بساطة تبون تطردون المصريين ممنوع يطلعون المصريين".

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وشدد "لا ما يطلعوا إلا وكل واحد ياخد حقه اللى بيتفضل يواصل عمله يواصل عمله.. الظلم ممنوع عند الصباح صاحب السمو هذا رجل محترم أميرنا ووالدنا وحبيبنا تراه عبقرية ترى الشيخ صباح عبقرية لا تفكرون إنه إنسان عادى وأنتم عياله وما أنتم طالعين وراح ترجعون لعملكم إن شاء الله بإذن الله.. وبنوريكم فى الخونة الكويتيين تجار الإقامات والله ما هو بعيد إنهم تجار مخدرات اللى بيبيع وطنه راح يبيع فى المخدرات، والله إنهم ليحاكمون الخونة الكويتيين أصحاب تجارة الإقامات والله لتباع عماراتهم وتباع بيوتهم ويطلعون فى الشارع بس انتظروا.. وإخوانى المصريين لا تطلعون من الكويت هذا بلدكم وتواصلون العمل".

 

وأكد فى رسالته للمصريين "هذا بلدكم.. ترى ما يمثلون الحكومة الكويتية وما يمثلون صاحب السمو، هذه مجموعة سفهاء اللى يقولون لكم اطلعوا.. لا تطلعون أنتم عيالنا الشعب المصرى عيالنا واحنا طول عمرنا الصباح كلهم يحبونكم يا مصريين ويعزونكم وأنتم عيالنا وأنتوا بناتنا يا مصريات، فهذا ما لزم بيانه وإن شاء الله إنكم راح تزول هذه الغمة خلال هالأيام بإذن الله وترجعون عملكم إن شاء الله.. ما فى شئ اسمه طرد هذا كلام فاضى هذا كلام سفهاء لا يمثلون الصباح".

 


الاسرة الحاكمة فى الكويت

المصريين فى الكويت

ابو مشعل فهد الصباح

العمالة المصرية فى الكويت

صباح الاحمد الصباح

امير الكويت

حكومة الكويت

الحكومة الكويتية

الجيش الكويتى

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