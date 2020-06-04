شركة المحاريث والهندسة تصنع بوابات تعقيم للشركات لمواجهة كورونا

كتب عبد الحليم سالم

كشف رئيس مجلس ادارة شركة المحاريث والهندسة ، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية ، عن قيام الشركة بتصنيع بوابات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا وذلك بخبرات الشركة بما يساهم فى حماية العاملين بمختلف الشركات الشقيقة والخاصة.

وتأسست شركة المحاريث و الهندسة في عام 1929 بغرض المتاجرة في الميكنة الزراعية و المعدات و ألات الورش و بعض الأنشطة الاخري برأسمال تدرج إلي أن أصبح 127,495 في عام 2015/2016 و مملوكا بنسبة 100% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

و أشار ل" اليوم السابع" انه تم عقد الجمعية العمومية للشركة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس القابضة الكيماوية حيث تم اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2020-2021 ، بما يتوافق مع ما سوف يتم من انفاق لازم و تدريجي علي تطوير معارض الشركة و مخازنها و مقارها،و علي ما يلزم العاملين من تدريب و ادوات عمل تمكنهم من مسايرة سوق العمل و مواجهة المنافسة الشديدة .

وأضاف أن الموازنة راعت زيادة التعاون و التكامل مع الشركات الشقيقة وعلي أن تكون شركة المحاريث و الهندسة بمثابة الذراع التجاري لجميع الشركات الشقيقة و الشركات الأخري في مجال الاستيراد و التصدير و الخدمات اللوجستية ، لخلق فــرص و مجالات جديدة لتعظيم ربحية الشركة من ناحية و مساعدة الشركات الشقيقة في تعظيم ربحيتها و تشغيل خطوط انتاجها من ناحية اخري و ذلك لتحقيق التكامل بين شركات القطاع .

وحول المؤشرات المالية للشركة خلال الموازنة التى تم اعتمادها ، أشار رضوان ، أن إجمالي مبيعات البضائع المستهدف 130,2 مليون جنيه بنسبة قدرها 148% من فعلي العام السابق ، واجمالي الخدمات المباعة المستهدف 22,0 مليون جنيها بنسبة قدرها 133% من فعلي العام السابق.

كما أن إجمالي إيرادات التشغيل للغير المستهدف 2,7 مليون جنيه، بنسبة قدرها 150% من فعلي العام السابق ، ومجمل ربح مستهدف 35,3 مليون جنيه بنسبة قدرها 150% من فعلي العام السابق ، فيما سيتم تحقيق صافى ربح يبلغ 16,5 مليون جنيه بنسبة قدرها 139% من فعلي العام السابق .