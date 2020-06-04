اليوم السابع
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شركة أمريكية تقرر بدء التجارب البشرية على لقاح كورونا بكوريا الجنوبية

الخميس، 04 يونيو 2020 02:14 م
شركة أمريكية تقرر بدء التجارب البشرية على لقاح كورونا بكوريا الجنوبية لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة Inovio الأمريكية اليوم الخميس إنها تعتزم بدء تجارب بشرية مبكرة على لقاحها التجريبي لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في وقت لاحق في يونيو الجارى بالاشتراك مع منظمة اللقاحات الدولية غير الربحية.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قالت الشركة إن التجربة المكونة من مرحلتين ، والتي أجريت بالتعاون مع مستشفى جامعة سيول الوطنية ، ستقيم سلامة وفعالية اللقاح لدى 40 من البالغين الأصحاء ، ثم توسع لاحقًا لتسجيل 120 شخصًا إضافيًا.

كوريا الجنوبية

كما تختبر Inovio ، وهي من بين العديد من الشركات التي تتطلع إلى تطوير لقاح لمكافحة الوباء ، لقاحها في تجارب بشرية في الولايات المتحدة، و تتوقع الشركة أن تبدأ تجربة منتصف المرحلة في منتصف الصيف.

لا يوجد حاليًا علاج أو لقاح معتمد لـ COVID-19،  يتوقع الخبراء أن يستغرق تطوير لقاح آمن وفعال من 12 إلى 18 شهرًا تعمل الحكومات وصانعو الأدوية والباحثون على حوالي 100 برنامج لقاح.

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وقالت Inovio إنها بحاجة إلى مليون جرعة جاهزة بحلول نهاية العام، إذا نجحت ، فسوف تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 إلى 100 مليون جرعة  إن لم يكن المليارات  في العام المقبل، وتستخدم اللقاحات النموذجية حقن أشكال خاملة من الفيروس لتحفيز أجهزة المناعة. تستخدم تقنية Inovio جزءًا من الحمض النووي للفيروس لترميز البروتينات التي تسمى المستضدات وراثياً لتعليم الجهاز المناعي لتكوين الأجسام المضادة.

 

 


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كورونا نيوز

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