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شرطة مكه المكرمة تلقى القبض على شخصين تورطا بتحويل أكثر من مليون و400 ألف لجهات مجهولة

الخميس، 04 يونيو 2020 12:03 ص
شرطة مكه المكرمة تلقى القبض على شخصين تورطا بتحويل أكثر من مليون و400 ألف لجهات مجهولة الشرطة السعودية
كتب محمد جمال

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صّرح المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدى، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الأموال والتحويلات المشبوهة خارج البلاد وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بشخصين من جنسية عربية في محافظة جدة ( في العقد الخامس من العمر ) تورطا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت ( 1400000 ) مليون وأربعمائة ألف ريال، بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

يذكرأن، تمكنت شرطة مكه المكرمة من الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول بمقابل مالي، مستغلاً الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ لغرض الكسب المادي غير المشروع، وهو مواطن ( في العقد الرابع من العمر )، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".


الشرطة السعودية

مكه المكرمة

تحويل أموال

أخبار السعودية

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