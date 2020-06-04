شرطة التموين تضبط 223 قضية تلاعب في أسعار السجائر

كتب محمود عبد الراضى

نجحت شرطة التموين في ضبط 223 قضية تلاعب فى أسعار السجائر ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية ، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.

وجهت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات تموينية مكبرة بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وأسفرت عن ضبط 223 قضية سجائر متنوعة " بيع بأكثر من السعر ، تهرب من سداد الرسوم الجمركية" بإجمالى مضبوطات 4320 عبوة سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.