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شاهد حركة المرور على كوبرى أكتوبر فى الإتجاهين

الخميس، 04 يونيو 2020 05:20 م
شاهد حركة المرور على كوبرى أكتوبر فى الإتجاهين سيولة مرورية - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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انتظمت حركة المرور على كوبرى 6 اكتوبر فى الاتجاهين، سواء للقادم من مدينة نصر ومتجة إلى المهندسين، أو للقادم من المهندسين ومتجه إلى مدينة نصر.

وشهد الكوبرى انسياب فى الحركة وسيولة مرورية فى اتجاه مدينة نصر ، منذ مطلعه وحتى نهايته فى الدقى والمهندسين ، باستثناء ظهور بعض الكثافات فى منتصف الكوبرى ، وتحديدا أعلى رمسيس. أما عن الاتجاه المقابل للمتجه إلى المهندسين شهد الكوبرى كثافات بسيطة أعلى التحرير ورمسيس ، ودون ذلك انتظمت الحركة على الكوبرى.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الخميس خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية . و ظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

 وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.


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