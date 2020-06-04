شاهد.. أول لقاء مع الطبيب البطل محمود سامى من داخل المركز الطبى العالمى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور محمود سامي، أنه سعيد ببث فيديو من صفحة اليوم السابع، وارتفعت روحه المعنوية لتلقيه اتصالين من اثنين من عمالقة الطب في العالم كله، الأول من الدكتور مجدي يعقوب، وشجعه بقوله"أنت فخر لنا كلنا ، ورمز من الرموز المصرية"، فأدخل السعادة لقلبي .

وأضاف سامي، أن الدكتور مجدي يعقوب وعده بالزيارة بعد الجائحة، ولولا التزامه بالتباعد لفاجأه بالزيارة، وبعد اتصال الدكتور مجدي يعقوب، تلقى اتصالاً هاتفيا من الدكتور محمد غنيم ، فسعد باتصاله خاصة أنه ابن بلد، وداعبه بقوله:"بيأكلوك كويس ولا لأ .. أوعى يضحكوا عليك "، مؤكداً أن الدكتور محمد غنيم ، رفع روحه المعنوية بقوله ، "أنت فخر لنا "، مشيراً إلى أنه قال له أن ملفه عنده ، وأنه يتابع الحالة أولاً بأول ، وسيكون بجواره ولن يتخلى عنه، ووعده بقضاء يوماً معه، مؤكداً أن تلقيه للمكالمتين رفعا من روحه المعنوية وأنه فخور بهذه المكالمات المتميزة .