اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 02:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. أول لقاء مع الطبيب البطل محمود سامى من داخل المركز الطبى العالمى

الخميس، 04 يونيو 2020 01:49 ص
شاهد.. أول لقاء مع الطبيب البطل محمود سامى من داخل المركز الطبى العالمى الطبيب البطل محمود سامى
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمود سامي، أنه سعيد ببث فيديو من صفحة اليوم السابع، وارتفعت روحه المعنوية لتلقيه اتصالين من اثنين من عمالقة الطب في العالم كله، الأول من الدكتور مجدي يعقوب، وشجعه بقوله"أنت فخر لنا كلنا ، ورمز من الرموز المصرية"، فأدخل السعادة لقلبي .
 
وأضاف سامي، أن الدكتور مجدي يعقوب وعده بالزيارة بعد الجائحة، ولولا التزامه بالتباعد لفاجأه بالزيارة، وبعد اتصال الدكتور مجدي يعقوب، تلقى اتصالاً  هاتفيا من الدكتور محمد غنيم ، فسعد باتصاله خاصة أنه ابن بلد، وداعبه بقوله:"بيأكلوك كويس ولا لأ .. أوعى يضحكوا عليك "، مؤكداً أن الدكتور محمد غنيم ، رفع روحه المعنوية بقوله ، "أنت فخر لنا "، مشيراً إلى أنه قال له أن ملفه عنده ، وأنه يتابع الحالة أولاً بأول ، وسيكون بجواره ولن يتخلى عنه، ووعده بقضاء يوماً معه، مؤكداً أن تلقيه للمكالمتين رفعا من روحه المعنوية وأنه فخور بهذه المكالمات المتميزة .
 

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

طيب

مريض

العزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة