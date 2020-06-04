اليوم السابع
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س وج ..كل ما تريد معرفته عن متلازمة ستيلكر ومضاعفاتها على الجسم

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 ص
س وج ..كل ما تريد معرفته عن متلازمة ستيلكر ومضاعفاتها على الجسم صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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متلازمة ستيكلر هي اضطراب وراثي يمكنه أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الرؤية والبصر والمفاصل، وهى المتلازمة المعروفة أيضًا بالاعتلال البصري المِفصلي الوراثي المتقدم، وعادة ما تشخص خلال مرحلة الطفولة أو الرضاعة.

وحسب ما ذكر موقع mayoclinic يمتلك الأطفال المصابون بمتلازمة ستيكلر ملامح مميِّزة للوجه ، عينين بارزتين، وأنف صغير، مع وجه أجوف وذقن مسحوب للخلف، وغالبًا ما يولد هؤلاء الأطفال بفتحة في سقف الفم  وتسمى(الحنك المشقوق)، وضمن سلسلمة موضوعات س وج نقدم كل ما تريد معرفته عن متلازمة ستيلكر

س:ما هى أعراض متلازمة ستيلكر؟

1:بالإضافة إلى قصر النظر الشديد، فإن الأطفال المصابين بمتلازمة ستيكلر غالبًا ما يشكون من إعتام عدسة العين، والزرق، وانفصال الشبكية.

2: يختلف مدى فقدان السمع بين الأشخاص المصابين بمتلازمة ستيكلر، عادةً ما تؤثر على القدرة على سماع الترددات العالية.

3:الأطفال المصابون بمتلازمة ستيكلر غالبًا ما تكون لديهم فرط مرونة بالمفاصل، ويكونون أكثر عرضةً للإصابة بانحناءات غير طبيعية في العمود الفقري.

س: ما هى أسباب متلازمة ستيلكر؟

ج:

تنجم متلازمة ستيكلر عن طفرات في بعض الجينات المرتبطة بتكوين الكولاجين ، لان نوع الكولاجين الأكثر تأثرًا هو ذلك المستخدم لإنتاج غضروف المفصل والمادة الهلامية (الزجاجية) الموجودة داخل العينين.

ومن المرجح أن يولد طفلك مصابًا بمتلازمة ستكلر إذا كان الزوجين يعانيين من الاضطراب .

 

س:ما هى مضاعفات الاصابة بمتلازمة ستيلكر؟

 

ج:

1: قد تحدث صعوبات في التنفُّس أو التغذية لدى الأطفال المولودين بفتحة في سقف الفم (الحنك المشقوق)، وهو فك سفلي صغير وميل اللسان للتراجع إلى الحلق.

2: قد يحدث فقدان للنظر إذا لم يتم علاج انفصال الشبكية على الفور.

3: الأطفال الذين يعانون من تشوُّهات في بنية الوجه المرتبطة بمتلازمة ستيكلر هم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الأذن عن الأطفال الذين لديهم بِنية وجه طبيعية.

4: قد يسوء فقدان السمع المرتبط بمتلازمة ستيكلر بمرور الوقت.

5:مشكلات في القلب، قد يكون بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة ستيكلر أكثر عُرضةً للإصابة بأمراض صمام القلب.

س: ما هو علاج متلازمة ستيلكر؟

ج:

لا يوجد علاج لمتلازمة ستيلكر، ولكن هناك جلسات للتخاطب وعلاج طبيبعى لتأهيل لمريض.

 


متلازمة ستيلكر

الاطفال

العين

الشبكية

متلازمة

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