اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 02:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سيناتور من أصول أفريقية يشيد بجهود ترامب للمجتمع الأسود

الخميس، 04 يونيو 2020 01:36 ص
سيناتور من أصول أفريقية يشيد بجهود ترامب للمجتمع الأسود
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد السيناتور تيم سكوت من ولاية كاليفورنيا بعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمجتمع الأسود، قائلاً إن السنوات الثلاث الأخيرة من التقدم كانت غير مسبوقة من حيث الدعم لمجتمعه.

وتحدث سكوت لشبكة فوكس نيوز بعد أن وصف ترامب سجله في القضايا الأفريقية الأمريكية في رد واضح على المخاوف بشأن تعامله مع الاحتجاجات المستمرة المتعلقة بوفاة جورج فلويد.

وقال ترامب في حسابه على تويتر "إن إدارته قامت بدعم المجتمع الأسود أكثر من أي رئيس سابق منذ عهد أبراهام لينكولن .. التمويل المضمون للمجتمع الأسود مثل اختيار المدرسة اجتازت إصلاح العدالة الجنائية أدنى معدلات البطالة بين السود والفقر ومعدلات الجريمة في التاريخ."

وردد سكوت رسالة الرئيس بينما كان يروج لسجل ترامب.

وقال: "حقيقة أننا حصلنا على تمويل دائم لجامعات HBCU (الكليات والجامعات السوداء تاريخيًا) في عهد الرئيس ترامب أمر مثير للدهشة أعتقد بصراحة إلى HBCUs وصندوق United Negro College".

وقال ترامب بوضوح أن مستوى التمويل في العام الماضي كان الأعلى على الإطلاق وأشار الى الوظائف التي تم توفيرها في ظل هذه الإدارة حيث تم توفير أكثر من سبعة ملايين وظيفة وذهب ثلثا تلك الوظائف إلى الأقليات والنساء.

وأضاف سكوت: "لقد قمنا بزيادة معدل المشاركة في القوى العاملة بين الأمريكيين من أصل أفريقي .. في ظل هذه الإدارة لقد تم تحسين الوصول إلى تعليم جيد والمساعدة في علاج فقر الدم الذي يتم تأمينه في ظل هذا الرئيس ، لذلك عندما تنظر إلى الإنجازات الفعلية ضع جانباً كل هذا ولكن السياسة الفعلية كانت ملموسة بشكل لا يصدق"

كما أعرب سكوت عن ثقته في مقارنة سجل ترامب بسجل نائب الرئيس السابق جو بايدن  المرشح الديمقراطي المفترض.

وقال: "ما أعتقد أننا يجب أن يكون أكثر من ذلك هو محادثة ملموسة حول سياسات جو بايدن مقابل سياسات ترامب .. إذا أجرينا هذه المحادثة فسيكون هناك تحديد واضح للتقدم الذي تم إحرازه في المجتمعات الأكثر ضعفًا وبعض التحديات التي نفذها بايدن سيكون ذلك تباينًا واضحًا".


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

جو بايدن

جورج فلويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحيفة: إدارة ترامب تختار خمس شركات مرشحة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:42 م

طلعت مفبركة.. تويتر يتخذ إجراء بشأن صورة تجمع بين ترامب وهتلر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:21 م

سناب شات يتوقف عن الترويج لمنشورات ترامب لتحريضه على العنف العنصري

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:17 م

"ترامب والدين" مشاهد عدة وجدل مستمر.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى استعان بإنجيلين فى اليمين الدستورى أحدهما هدية من والدته.. ووصفه بـ"كتابه المفضل".. والبيت الأبيض يرد على مهاجميه: التشكيك فى إيمانه الراسخ جبن

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة