سيناتور من أصول أفريقية يشيد بجهود ترامب للمجتمع الأسود

كتبت: نهال أبو السعود

أشاد السيناتور تيم سكوت من ولاية كاليفورنيا بعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمجتمع الأسود، قائلاً إن السنوات الثلاث الأخيرة من التقدم كانت غير مسبوقة من حيث الدعم لمجتمعه.

وتحدث سكوت لشبكة فوكس نيوز بعد أن وصف ترامب سجله في القضايا الأفريقية الأمريكية في رد واضح على المخاوف بشأن تعامله مع الاحتجاجات المستمرة المتعلقة بوفاة جورج فلويد.

وقال ترامب في حسابه على تويتر "إن إدارته قامت بدعم المجتمع الأسود أكثر من أي رئيس سابق منذ عهد أبراهام لينكولن .. التمويل المضمون للمجتمع الأسود مثل اختيار المدرسة اجتازت إصلاح العدالة الجنائية أدنى معدلات البطالة بين السود والفقر ومعدلات الجريمة في التاريخ."

وردد سكوت رسالة الرئيس بينما كان يروج لسجل ترامب.

وقال: "حقيقة أننا حصلنا على تمويل دائم لجامعات HBCU (الكليات والجامعات السوداء تاريخيًا) في عهد الرئيس ترامب أمر مثير للدهشة أعتقد بصراحة إلى HBCUs وصندوق United Negro College".

وقال ترامب بوضوح أن مستوى التمويل في العام الماضي كان الأعلى على الإطلاق وأشار الى الوظائف التي تم توفيرها في ظل هذه الإدارة حيث تم توفير أكثر من سبعة ملايين وظيفة وذهب ثلثا تلك الوظائف إلى الأقليات والنساء.

وأضاف سكوت: "لقد قمنا بزيادة معدل المشاركة في القوى العاملة بين الأمريكيين من أصل أفريقي .. في ظل هذه الإدارة لقد تم تحسين الوصول إلى تعليم جيد والمساعدة في علاج فقر الدم الذي يتم تأمينه في ظل هذا الرئيس ، لذلك عندما تنظر إلى الإنجازات الفعلية ضع جانباً كل هذا ولكن السياسة الفعلية كانت ملموسة بشكل لا يصدق"

كما أعرب سكوت عن ثقته في مقارنة سجل ترامب بسجل نائب الرئيس السابق جو بايدن المرشح الديمقراطي المفترض.

وقال: "ما أعتقد أننا يجب أن يكون أكثر من ذلك هو محادثة ملموسة حول سياسات جو بايدن مقابل سياسات ترامب .. إذا أجرينا هذه المحادثة فسيكون هناك تحديد واضح للتقدم الذي تم إحرازه في المجتمعات الأكثر ضعفًا وبعض التحديات التي نفذها بايدن سيكون ذلك تباينًا واضحًا".