سلطنة عمان تسجل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة إلى 14316

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14316، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء عن تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 13538، وذلك وفق البيان اليومى للوزارة.

وتخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز الـ3 ملايين حالة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها هذا الفيروس، وذلك بحسب إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما وصلت أعداد الإصابة إلى أكثر من 6.4 مليون إصابة.

فيما قالت وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد تجاوز 200 ألف، وإن الهند قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالى الوفيّات الناجمة عن الوباء إلى أكثر من 106 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.