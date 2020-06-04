سلطات بلجيكا تناقش آليات تسمح لحركة معنية بتنظيم تظاهرات تظامنا مع "فلويد"

كتب : أحمد علوى

قال عمدة مدينة بروكسل البلجيكية، فيليب كلوز، اليوم الخميس ، إن المناقشات جارية مع حركة "حياة السود مهمة" (BLM) في بلجيكا والتي ترغب في تنظيم مظاهرة يوم الأحد المقبل الساعة 3:00 مساءً في ساحة Poelaert، ووفقا للوزير البلجيكى فإنه لا يسمح حاليًا بالتظاهر كجزء من التدابير الحكومية الرامية لوقف إنتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

وتهدف المناقشات بين السلطات البلدية ومنظمي مظاهرة مناهضة للعنصرية والعنف ضد ذوي البشرة السوداء إلى تحديد الظروف التي يمكن في ظلها تنظيم المظاهرة ، مع مراعاة التدابير المرتبطة بالأزمة الصحية.

ونظمت حركة (BLM) في بلجيكا بالفعل مظاهرة أخرى في بروكسل ، في بلاس دو لاموني Place de la Monnaie ، يوم الاثنين ، للتذكير بالاحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة ضد عنف الشرطة ضد ذوي البشرة السوداء.

ويتظاهر آلاف الأشخاص منذ أيام في الولايات المتحدة للتنديد بوفاة الأمريكي الأفريقي الأفريقي جورج فلويد ، الذي توفي بعد أن اعتقلته الشرطة بعنف.

وتقتصر مظاهرة حركة (BLM) المقرر اقامتها في بروكسل على نحو خمسين شخص، وفقاً للمنطمين ، ومن جهة أخرى فإننه تم إعلان من قبل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، أظهر ان هناك ما يقرب من 5000 شخص يعتزمون المشاركة ،بالإضافة إلى 10 آلاف شخص أعربوا عن إهتمام بالمشاركة.