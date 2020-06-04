سكرتير مساعد محافظ الشرقية: خدمة المواطن وحملات التعقيم ضمن أولوياتى

الشرقية - إيمان مهنى

قال على الصناديق سكرتير مساعد محافظ الشرقية إن أى منصب يكلف به على مدار مسيرة عمله ، وبمثابة تكليف، وإن منصب السكرتير المساعد سيكون استكمالا لمسيرة خدمة المواطن وحل مشاكله على أرض الواقع، وأضاف بقوله لـ " اليوم السابع "، أنه من المقرر أن يتوجه للديوان العام لبدء عملة من السبت المقبل ، وسيجمعه مقابلة مع المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لتولى التكليفات والتعليمات التى سيكلف بها، مضيفا أنه سيضع ملف النظافة وحملات التطهير والتعقيم على أجندة أولوياته.

وتدرج الصناديق فى عمل المحلى ، حيث ترأس 7 واحدت محلية بمركز أبوكبير، وانتقل لرئيس حى أول الزقازيق، ومركز الزقازيق، أبوكبير ومنيا القمح والحسينية .

كان أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، القرار رقم 6262 لسنة 2020 بتكليف كل من : -

محمد محمد حفنى محمد الصافى ، والذى يعمل سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية للعمل بتسيير أعمال وظيفة سكرتير عام محافظة الشرقية (بصورة مؤقته لحين شغل الوظيفة قانوناً ) .

على ماهر أحمد عبد المعطى الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية ، للقيام بتسير أعمال وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية (بصفة مؤقته لحين شغل الوظيفة قانوناً ( .

أكد محافظ الشرقية ، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 ، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 ، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، ولحسن سير العمل وانتظامه داخل أروقه ديوان عام محافظة الشرقية .

كما كلف سامى حمد معجل معاون من العاملين برئاسة مركز ومدينة الحسينية بالدرجة الأولى تخصصية الهندسة من العمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة الحسينية بصفة مؤقته لحين شغل الوظيفة قانوناً .

أكد محافظ الشرقية ، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 ، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، ولحسن سير العمل وانتظامه مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.​