اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير مساعد محافظ الشرقية: خدمة المواطن وحملات التعقيم ضمن أولوياتى

الخميس، 04 يونيو 2020 04:51 م
سكرتير مساعد محافظ الشرقية: خدمة المواطن وحملات التعقيم ضمن أولوياتى على الصناديق سكرتير مساعد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال على الصناديق سكرتير مساعد محافظ الشرقية إن أى منصب يكلف به على مدار مسيرة عمله ، وبمثابة تكليف، وإن منصب السكرتير المساعد سيكون استكمالا لمسيرة خدمة المواطن وحل مشاكله على أرض الواقع، وأضاف بقوله لـ " اليوم السابع "، أنه من المقرر أن يتوجه للديوان العام لبدء عملة من السبت المقبل ، وسيجمعه مقابلة مع المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لتولى التكليفات والتعليمات التى سيكلف بها، مضيفا أنه سيضع ملف النظافة وحملات التطهير والتعقيم على أجندة أولوياته

وتدرج الصناديق فى عمل المحلى ، حيث ترأس 7 واحدت محلية بمركز أبوكبير، وانتقل لرئيس حى أول الزقازيق، ومركز الزقازيق، أبوكبير ومنيا القمح والحسينية .

كان أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، القرار رقم 6262 لسنة 2020 بتكليف كل من : -

محمد محمد حفنى محمد الصافى ، والذى يعمل سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية للعمل بتسيير أعمال وظيفة سكرتير عام محافظة الشرقية (بصورة مؤقته لحين شغل الوظيفة قانوناً ) .

على ماهر أحمد عبد المعطى الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية ، للقيام بتسير أعمال وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية (بصفة مؤقته لحين شغل الوظيفة قانوناً ( .

أكد محافظ الشرقية ، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 ، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 ، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، ولحسن سير العمل وانتظامه داخل أروقه ديوان عام محافظة الشرقية .

كما كلف سامى حمد معجل معاون من العاملين برئاسة مركز ومدينة الحسينية بالدرجة الأولى تخصصية الهندسة من العمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة الحسينية بصفة مؤقته لحين شغل الوظيفة قانوناً .

 أكد محافظ الشرقية ، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 ، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، ولحسن سير العمل وانتظامه مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.​

 


الشرقية

حركة محليات

اخبار الشرقية

اخبار مصر

محافظ الشرقية

وزير التنمية المحلية

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

سكرتير مساعد محافظ الشرقية

على الصناديق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"كلنا فى خدمة المواطن".. تعرف على تكليفات وزير التنمية المحلية للقيادات الجدد

الخميس، 04 يونيو 2020 02:51 م

وزير التنمية المحلية يعتمد أكبر حركة محليات بـ161 قيادة جديدة.. الحركة تضم 14 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى.. السبت بداية التنفيذ.. شعراوى: سرعة حل الشكاوى معيار رئيسى فى التقييم

الخميس، 04 يونيو 2020 02:30 م

بالأسماء.. التنمية المحلية تعلن حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز

الخميس، 04 يونيو 2020 12:58 م

التنمية المحلية تعلن أسماء المعينين فى حركة المحليات الجديدة

الخميس، 04 يونيو 2020 11:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة