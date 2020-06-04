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سكرتير محافظة السويس يفاجئ موظفى التأمين الصحى لمتابعة إجراءات العزل.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 03:18 م
سكرتير محافظة السويس يفاجئ موظفى التأمين الصحى لمتابعة إجراءات العزل.. صور جولة تفقدية داخل مستشفي التأمين الصحي بالسويس
السويس – السيد فلاح

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قام خالد سعداوي، السكرتيرالعام المساعد لمحافظة السويس، وممثلًا لمديرية الصحة، بجولة تفقدية لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس لتفقد غرف العزل، للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الحالات المشتبه بها لإجراء الكشف والتشخيص، والعزل في حالة الإصابة بالفيروس.

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالمرور اليومي علي مستشفيات السويس للتأكيد علي جدية العمل وتوفيرالعلاج والالتزام بكافة القرارات لحماية المريض والأطباء والتمريض ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة لجميع العاملين بمستتشفيات السويس في اطار عمل اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة بالمحافظة برئاسة محافظ السويس لليوم الثاني علي التوالي.

كما تفقدت اللجنة مخازن المستشفي للتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات الوقاية الخاصة وتوزيعها علي الأطباء وهيئات التمرض داخل المستشفي.

وخلال الجولة تفقد أعمال زيادة السعة الاستيعابية لعدد الأسرة والتي تصل إلي 50 سريرًا للعزل داخل مستشفي التأمين الصحي وتوفير كافة الاحتياجات والأجهزة الطبية المطلوبة .

وفي نهاية الجولة تفقد السكرتير العام المساعد واللجنة عدد من الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي للتأكيد علي سير العمل واستقبال الحالات المرضية العادية والطارئة .

رافق في الجولة كلا من الدكتور فيصل جودة، مدير عام مديرية الصحة والدكتور محمود عبد النبي، مدير مستشفي التأمين الصحي وعدد من الأطباء المكلفين بمتابعة مستشفي العزل ومديري إدارة التمريض والصيدلية.

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