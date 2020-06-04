سقوط أمطار خفيفة بالسويس واعتدال حالة الطقس في الإسماعيلية وبورسعيد

السويس – السيد فلاح

تعرضت محافظة السويس لأمطار خفيفة ومتوسطة على جميع أنحاء المحافظة، صباح اليوم، قبل أن يعتدل الجو مرة أخرى وتختفى الأمطار بالمحافظة.

وقال مصدر بإدارة المرور بمحافظة السويس، إن سقوط الأمطار، لم يؤثر على حركة المرور بشوارع المدينة، أو الشوارع السريعة بين المحافظات.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إن سقوط الأمطار بالسويس، لم يؤثر على حركة الملاحة بمجرى قناة السويس، كما لم تؤثر الأمطار على حركة الموانئ بميناء الأدبية وموانئ السويس.

من ناحية أخرى، شهدت حالة الطقس فى الإسماعيلية وبورسعيد، انتظاما فى حالة الجو والطقس، ولم تشهد حالة الجو سقوط أمطار، أو نشاط لحركة الملاحة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وتبلغ درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 25، ودرجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 34، ودرجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 34.