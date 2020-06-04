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سعر الدولار يسجل 16.13جنيه فى البنك الأهلي بمنتصف اليوم الخميس

الخميس، 04 يونيو 2020 03:48 م
سعر الدولار يسجل 16.13جنيه فى البنك الأهلي بمنتصف اليوم الخميس الدولار
كتبت : سماح حمدى

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واصل سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 4-6-2020، ارتفاعه أمام الجنيه المصرى للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم، بارتفاع قدره ما بين 10 و12 قرش بمنتصف تعاملات اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.13 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.08جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش.
16.23 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.18 جنيه بارتفاع قدرة 8 قروش.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.02 جنيه للشراء.
16.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.13 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.01 جنيه بارتفاع قدرة 12قرش.
16.23 جنيه للبيع مقابل سعره 16.11 جنيه بارتفاع قدرة 12 قرش

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.1جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش.
16.25 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.2 جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش.
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.1 جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش.
16.25 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.2 جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.03جنيه بارتفاع قدرة 12 قرش.
16.25 جنيه للبيع مقابل سعره 16.13 جنيه بارتفاع قدرة 12 قروش.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.02 جنيه بارتفاع قدرة 13 قرش.
16.25 جنيه للبيع مقابل سعره 16.12جنيه بارتفاع قدرة 13 قرش.
 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.13 جنيه للشراء مقابل سعره 16.03جنيه بارتفاع قدرة 10 قروش.
16.23 جنيه للبيع مقابل سعره 16.13جنيه بارتفاع قدرة 10 قروش.
 
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
 

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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