سائق حفار تسبب فى حريق خط غاز بالعياط: الحادث محتمل وقوعه ومكنش قصدى

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر سائق حفار تسبب فى كسر خط غاز، بقرية المتانيا بالعياط، خلال أعمال صيانة، مما أسفر عن نشوب حريق، أن الحادث محتمل وقوعه خلال إجراء أى أعمال صيانة، وتكرر سابقا فى أكثر من محافظة.

وأضاف عقب القبض عليه، أنه لا توجد أى نية وقصد لكسر الخط، وأنه ليس موظف بشركة الغاز، بل يتبع مقاول متعاقد مع الشركة لإجراء أعمال صيانة، مشيرا إلى حدوث تلفيات بالحفار الذى يعمل عليه، حيث امتدت إليه النيران، بعد نشوب الحريق بخط الغاز.

من جانبها أجرت النيابة معاينة لخط الغاز الذى شب به الحريق، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق بالإضافة إلى انتداب متخصصين لمعاينة محل الواقعة، وإعداد تقرير بشأن الحادث.

وأفادت معاينة الأولية لمكان الحريق، احتراق 2 متر من ماسورة خط الغاز بعد كسرها، بالإضافة إلى احتراق الحفار الذى تسبب فى كسر خط الغاز.

كما تبين من خلال المعاينة، إصابة شاب يقيم بعقار مجاور لخط الغاز بحروق بأنحاء جسده، بالإضافة إلى نشوب حريق بموتور مياه خاص بمنزله.

وألقى رجال المباحث القبض على سائق الحفار، المتسبب فى كسر خط الغاز بقرية المتانيا بالعياط، مما أسفر عن اشتعال النار به، للتحقيق معه بتهمة التسبب فى كسر خط الغاز، أثناء أداء أعمال صيانة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن السائق يدعى " ك. ع " 30 سنة، يتبع مقاول متعاقد مع الشركة لإجراء أعمال صيانة، وأفادت التحريات الأولية عدم وجود تعمد فى كسر خط الغاز، وتم إحالته إلى النيابة التى أخلت سبيله عقب التحقيق معه.

وكشفت تحريات الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا بالعياط، أنه أثناء أداء أعمال صيانة تابعة لشركة الغاز، اصطدم حفار بخط الغاز، مما أسفر عن نشوب الحريق، وامتد للحفار، أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة به.

وأجرى رجال المباحث معاينة للحفار لحصر التلفيات به، ولخط الغاز بعد السيطرة على الحريق، وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق بخط غاز بقرية المتانيا بالعياط، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات. تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا بنشوب حريق بخط غاز فى العياط، وانتقلت 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.