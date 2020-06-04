زى النهاردة.. الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع بقضية "العائدون من ليبيا"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات، وبالتحديد يوم 4 يونيه 2016، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة الدفاع فى نظر محاكمة 16 متهمًا، من بينهم متهمون هاربون، بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

واستمعت المحكمة فى أولى الجلسات لمرافعة فريق الدفاع عن المتهمين الثالث والخامس بأمر الإحالة واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليهم.

وكان النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أمر فبراير الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودة من دولةليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة منممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

يذكر المحكمة قضت فى تلك الدعوى، بالإعدام شنقا لمتهمين، وبراءة اثنين، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 3 سنوات لـ7 متهمين و15 سنة لآخر.