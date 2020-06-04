زى النهاردة.. الجنايات تدرج المتهمين بخلية ميكروباص حلوان على قوائم الإرهاب

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 3 سنوات، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، 24 متهما من خلية ميكروباص حلوان الإرهابية، والتى أسسها المتوفى محمد سلامة، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى القضية رقم 285 لسنة 2016 عرائض متابعة كيانات إرهابية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا للإرهابى إبراهيم إسماعيل و6 متهمين آخرين بالقضية، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، وعاقبت 15 متهما بالمشدد 10 سنوات، وبرأت 7 متهمين من التهم الموجهة إليهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات.