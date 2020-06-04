زلزال بقوة 6.5 درجة يهز شمال هالماهيرا بإندونيسيا

رويترز

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.5 درجة هز شمال هالماهيرا في إندونيسيا اليوم الخميس. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 105 كيلومترات.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أعلنت، أن بؤرة الزلزال وقعت على بعد 132 كلم شمال غرب سواحل جزيرة سارينغي الواقعة شمال المقاطعة.

وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 664 كلم تحت سطح الأرض، ولم ترد أي أنباء، عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية ومادية.