"زراعة الغربية": توريد 124 ألف و361 طن قمح للشون والصوامع

الغربية مصطفى عادل

أعلن المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم توريد 124 ألف و361 طن و 182كيلو قمح حتي اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حيث بلغ ما تم توريده لشركة المطاحن 81 طنا و786 كيلو وما تم توريده للشركة المصرية بلغ 84 طنا و36 كيلو وما تم توريده للبنك 232 طنا و514 كيلو.

وأكد "عبد الجواد"، أنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل والتي تبلغ 130 ألفا و703 فدادين.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه قد تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية.