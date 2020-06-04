اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 10:24 ص
خالد صلاح
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ريلاينس إندستريز تستكمل إصدار حقوق بقيمة 7 مليارات دولار بالهند

الخميس، 04 يونيو 2020 09:20 ص
ريلاينس إندستريز تستكمل إصدار حقوق بقيمة 7 مليارات دولار بالهند نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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استكملت ريلاينس إندستريز الهندية العملاقة العاملة في مجالات تمتد من النفط إلى الاتصالات إصدار حقوق بقيمة سبعة مليارات دولار، هو الأكبر على الإطلاق للهند، جذب المستثمرين بعرض نادر لمدفوعات مؤجلة.

وستساعد حصيلة الإصدار، المصنفة أيضا ضمن الأكبر لشركة غير مالية في العالم استنادا إلى بيانات ديلوجيك، خطة ريلاينس لخفض صافي الدين إلى الصفر هذا العام.

وقال الملياردير موكيش أمباني مالك الشركة في بيان صادر في وقت متأخر من أمس الأربعاء إنه جرى الاكتتاب في الإصدار بنحو 1.6 مرة، في "تصويت بالثقة، من جانب مستثمرين محليين وأجانب وبعض المساهمين الأفراد الصغار، على القوة الجوهرية للاقتصاد الهندي".

ودشنت ريلاينس الإصدار الشهر الماضي، وعرضت على المساهمين الحاليين سهما جديدا مقابل كل 15 سهم يملكونها بسعر مخفض 1257 روبية (17 دولارا) للسهم.

ويمكن أن يُسدد المستثمرون ربع الثمن فقط مقدما، والباقي على قسطين حتى نوفمبر 2021.

أيضا، ولأول مرة، قالت ريلاينس إن الأسهم المدفوع ثمنها جزئيا يمكن تداولها في بورصات الأسهم، مما يمنح المستثمرين الفرصة لشراء المزيد من الإصدار المخفض أكثر من المخصص لهم مما يجعله رهانا جذابا لمن يمارسون عمليات المراجحة.

وقالت الشركة العملاقة إنه سيتم تخصيص الأسهم في العاشر من يونيو وإدراجها بالبورصات في الثاني عشر من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تساعد الأموال ريلاينس على التخلص من صافي دينها البالغ 21.4 مليار دولار هذا العام.

ومع انهيار أسعار النفط، بلغت أسهم ريلاينس أدنى مستوى منذ عامين في أواخر مارس. ومنذ ذلك الحين تلقت الأسعار الدعم من فورة الصفقة وإصدار الحقوق لتصعد قرب مستوى قياسي مرتفع، وجري تداولها عند 1570 روبية .

 


ريلاينس إندستريز

الهند

الاقتصاد الهندى

نفط

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