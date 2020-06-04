رى أسوان: عمل الفحص والمسح الحرارى للمهندسين والعاملين بالإدارة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أنه يتم حالياً أعمال التعقيم والتطهير لمبنى الإدارة العامة والمبانى التابعة لها، كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على الالتزام بالتطهير اليومى، والمستمر لكافة المرافق التابعة للإدارة.

وقامت الإدارة العامة، بعمل الفحص والمسح الحرارى للمهندسين والعاملين بالادارة، وذلك فى ضوء حرص الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان على استكمال مجهوداتها فى أعمال تطهير وتعقيم المرافق التابعة لها للحفاظ على سلامة وأمن العاملين.

قام مسئولو لجنة الصحة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان باستكمال مجهوداتهم بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة مرافق الإدارة، حيث قام طاقم التعقيم بالإدارة بتعقيم وتطهير مرافق، المبنى الادارى، الورشة الفنية للمعدات، والسيارات، مبنى المخازن، وقد تم التأكيد على ضرورة إتباع تعليمات وزارة الصحة بشأن ارتداء الكمامات الواقية والقفازات أثناء القيام بأعمال التطهير.

من ناحية أخرى كانت قد قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، وجميع المبانى التابعة لها بإلزام كافة العاملين والزائرين استخدام كمامة واقية.وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، وذلك تطبيقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

كما استمرت جهود رش وتعقيم مبنى الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان والمبانى التابعة كاجراءات وقائية احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

من جهة أخرى التقى المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، مع المواطنين واستمع إلى مشاكلهم، وتم اتخاذ الإجراءات لحلها.































































