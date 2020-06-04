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رويترز: أرامكو السعودية ترجئ إعلان أسعار بيع الخام لشهر يوليو حتى الأحد

الخميس، 04 يونيو 2020 11:04 ص
رويترز: أرامكو السعودية ترجئ إعلان أسعار بيع الخام لشهر يوليو حتى الأحد أرامكو السعودية - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الخميس، إن من المقرر أن ترجئ أرامكو السعودية إعلانها عن أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو حتى يوم الأحد على الأقل انتظارا لنتائج اجتماع منتجي أوبك+.

وما زالت أوبك+ تبحث موعد عقد اجتماعها الوزاري افتراضيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات حالية لإنتاج النفط.

وقالت مصادر بأوبك+ اليوم الخميس إنه ما زال من الممكن عقد اجتماع هذا الأسبوع فقط إذا تعهدت الدول غير الملتزمة بالتخفيضات بتحسين امتثالها للتخفيضات القائمة.

وعادة ما تنشر أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، مما يحدد اتجاه الأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية ويؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من النفط متجهة إلى آسيا.

 

 


أرامكو السعودية

نفط

اوبك

اسعار النفط

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