روسيا ترسل دفعة ثانية من طائرات مقاتلة لسوريا

قالت سفارة موسكو بدمشق إن روسيا أرسلت مجموعة من الطائرات المقاتلة من طراز ميج-29 لسوريا وإن طيارين سوريين يستخدمون بالفعل الطائرات للقيام بمهام داخل المجال الجوي للبلاد.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي وزارتي الخارجية والدفاع بإجراء محادثات مع سوريا الحليفة المقربة للحصول على المزيد من التسهيلات والقدرة على التحرك في المناطق البحرية، بالإضافة إلى القاعدتين العسكريتين لموسكو هناك بالفعل.

وقالت السفارة الروسية في سوريا على تويتر مساء أمس الأربعاء إن الدفعة الأحدث من الطائرات كانت للجيش السوري.

وقالت "استقبل الجيش العربي السوري الدفعة الثانية من الطائرات المقاتلة من طراز ميج-29 من روسيا، في إطار التعاون العسكري والفني بين بلدينا. بدأ السوريون بالفعل في القيام بمهام بتلك الطائرات".

ونشرت السفارة رابطا لتقرير من الوكالة العربية السورية للأنباء في 30 مايو أيار، نقل عن مصدر عسكري سوري قوله إن المقاتلات كانت أكثر فاعلية من جيلها السابق وسيتم استخدامها في المجال الجوي السوري اعتبارا من أول يونيو حزيران.

واتهمت الولايات المتحدة في أواخر مايو أيار روسيا بإرسال طائرات مقاتلة عبر سوريا إلى ليبيا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون في صف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وقالت إن الطائرات وصلت ليبيا بعد إعادة طلائها لإخفاء أصلها الروسي في سوريا، مشيرة إلى أن الطائرات ستوفر على الأرجح دعما جويا قريبا.

وأرسلت رويترز طلبا للتعليق لوزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي ولم تتلق ردا.

واجتذبت الحرب الأهلية في ليبيا قوى إقليمية وعالمية، إذ تدعم روسيا والإمارات ومصر الجيش الوطني الليبي بينما تقدم تركيا الدعم لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

واستعادت قوات حكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس السيطرة الكاملة على العاصمة طرابلس وطردت قوات شرق ليبيا خارجها بعد قتال استمر عاما.