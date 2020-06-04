روسيا تحذر من انتقال كورونا إلى سوريا مع الشحنات الأمريكية لمخيم الهول

ماجد تمراز

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية فى نقل شحناتها بشكل غير قانونى إلى سوريا من العراق، منتهكة بذلك القانون الدولى والحجر الصحي.

وقالت "زاخاروفا" فى تصريحات نشرها موقع روسيا اليوم: "لا تزال مخاطر نقل العدوى إلى مخيم الهول الذى يقبع فيه حوالى 68 ألف شخص كبيرة جدا، حيث يقع الهول بالقرب من الحدود مع العراق.

ويواصل الأمريكيون إدخال مختلف الشحنات بشكل غير قانونى إلى سوريا، منتهكين جميع معايير القانون الدولي، وتوصيات الحجر الصحي. إذا دخل فيروس كورونا المستجد إلى الهول، سيصبح المخيم أكبر بؤرة لتفشى الوباء فى سوريا".

وذكرت زاخاروفا أن موسكو تشعر بخيبة أمل لأن دول الاتحاد الأوروبى مددت بعد الولايات المتحدة مؤخرا العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا.